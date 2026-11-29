“Ya es casi una hambruna de justicia que sufrimos en nuestro querido Paraguay”, expresó monseñor Miguel Fritz al cuestionar la desigualdad judicial y los atropellos contra los pueblos indígenas.

El religioso lanzó además un fuerte mensaje a los jóvenes, a quienes instó a asumir un compromiso activo en la transformación del país y a no resignarse ante la corrupción, el nepotismo y la falta de oportunidades. Sostuvo que las nuevas generaciones tienen un papel fundamental en la construcción de una sociedad diferente, con mayor justicia y transparencia.

“Ustedes son valiosos e importantes. Solo con ustedes podemos construir un Paraguay nuevo, ya sin la maldita corrupción y el odioso nepotismo”, manifestó. Agregó que estos males muchas veces son responsables de la falta de horizontes y posibilidades para los jóvenes.

El obispo también cuestionó los vínculos con el lavado de dinero y el narcotráfico. “No queremos estar en manos ni de los que apoyan el lavado de dinero, ni tampoco con los que dan las manos al narcotráfico. ¡Necesitamos mujeres y hombres nuevos!”, enfatizó.

En otro momento de su homilía, Fritz centró su mensaje en la situación de vulnerabilidad que atraviesan numerosas comunidades indígenas del país. Comparó el sufrimiento actual de estos pueblos con el relato del profeta Isaías, quien acompañó a un pueblo que regresaba a su tierra y encontraba destrucción y desolación.

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El religioso describió situaciones de desalojos violentos, viviendas arrasadas por topadoras, chacras quemadas y animales dispersos o robados. Mencionó particularmente los casos de Karapá 1, Karapá 2, Yvy Pyte, Puente Quemado 2 y Apyka Rendy’i, como algunas de las comunidades que sufrieron estos atropellos durante el último año.

Asimismo, expresó preocupación por las intimidaciones relacionadas con la presencia de vehículos blindados y tanquetas de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), y cuestionó la transformación de territorios indígenas en extensas plantaciones de soja, mientras numerosas familias quedan desprotegidas y sin sus medios de subsistencia.

Recordó el asesinato de un líder indígena

Uno de los momentos más duros de la prédica fue cuando recordó el asesinato del líder indígena Avá Antonio y de un profesor de la comunidad Y’apo, ocurrido el 14 de agosto pasado, mientras celebraban el Día del Niño.

Fritz responsabilizó a funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y cuestionó que el operativo haya sido denominado “Redención”. Consideró contradictorio utilizar ese término para una acción en la que murieron seres humanos.

“¡Como si la redención fuera matar a seres humanos! ¡Que nuestro verdadero Redentor, quien es el Juez de la Historia, se encargue de hacer justicia!”, expresó con firmeza.

En ese contexto, también cuestionó la actuación del sistema judicial paraguayo y la desigualdad con que se atienden los conflictos relacionados con las tierras indígenas. Señaló que resulta más fácil encontrar abogados y jueces que condenen a indígenas por invasión de tierras que conseguir el desalojo de estancieros que ocupan territorios pertenecientes a comunidades originarias, incluso cuando estas cuentan con títulos de propiedad.

“Sin justicia real y accesible para todos, el Estado de derecho se convierte en una apariencia”, recordó, citando la Carta Pastoral sobre el Bien Común.

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Preocupación por los niños y jóvenes indígenas

El obispo también dedicó parte de su mensaje a la protección de los niños y adolescentes indígenas. Manifestó preocupación por los numerosos casos de abuso, incluso dentro del entorno familiar, y advirtió sobre el temor de que estas situaciones aumenten con el avance de las obras de la Ruta Bioceánica en el Chaco.

Destacó el trabajo de las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) y de organizaciones que desarrollan actividades de prevención y concienciación.

Asimismo, alertó sobre el aumento de los suicidios entre jóvenes indígenas y pidió a quienes están en contacto con ellos brindarles atención, cariño y comprensión. “Ellos necesitan ser escuchados, comprendidos y recibir atención y cariño”, sostuvo.

Al dirigirse especialmente a los padres, madres y líderes indígenas, Fritz pidió que sean ejemplos para las nuevas generaciones y que no se dejen tentar por el dinero fácil, las drogas ni los arrendamientos de tierras. También reclamó que los recursos provenientes de las certificaciones beneficien a toda la comunidad y no terminen en manos de intermediarios.

Finalmente, el religioso llamó a fortalecer las culturas, historias y tradiciones de los pueblos originarios, y a no perder la esperanza en la construcción de una convivencia basada en la justicia y el respeto.

En el cierre de su homilía, invitó a confiar en la protección de la Virgen María y en la posibilidad de construir una sociedad más justa, donde los pueblos indígenas, los jóvenes y las familias puedan vivir con dignidad y sin temor a perder sus derechos.

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