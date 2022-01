Acueducto: conexiones casa por casa se habilitan por etapas

Ante el reclamo de pobladores de varias comunidades nativas al MOPC, sobre que los tanques elevados con sus respectivas conexiones del proyecto “Agua para el Chaco”, más conocido como acueducto, no estaban operativos en comunidades beneficiadas en la fase tres del proyecto, el ingeniero Pablo Adorno, a cargo de la supervisión de las obras, aclaró que dicha fase está siendo habilitada por etapas.

Es por eso que muchas de las comunidades aún no están recibiendo el agua, debido a que el sistema de distribución no está completo. “Estamos todavía dentro del plazo de entrega de la obra que es hasta junio de este año, pero sí hubo algunos retrasos que no afectan el cronograma que estamos siguiendo. Por la pandemia fue complicado también traer algunas piezas que son importadas de los tanques, pero estamos normalizando”, dijo.

Una de las comunidades que estaba reclamando es la de Cayim O Clim, quienes habitan la zona cercana a el nuevo distrito de Boquerón (Colonia Neuland) los cuales gracias a un convenio con la cooperativa local son proveídos de agua vía unas cañerías lo cual les está ayudando a sobrellevar la temporada de sequía, ya que no llueve lo suficiente como para recargar los aljibes y reservorios, se estima también que en el lugar ya habitan cerca de dos mil personas. La situación no es diferente en las comunidades más alejadas de los ejes urbanos en donde la distancia desde siempre dificultó el acceso al agua, y en cuanto a eso las casas censadas incluidas en la encuesta hecha al principio del proyecto son las que dispondrán de la conexión directa del agua del acueducto en sus hogares, las zonas en situación más crítica reciben al agua por acarreo en labores que se turnan entre la Secretaría de Emergencia Nacional y el MOPC.

Lea más: Acueducto: el agua será 100 % potable recién dentro de un año

El fin de semana último, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, junto con una comitiva habilitó también una conexión de agua en la comunidad sanapaná Karandilla Poty, en la zona de Teniente Irala Fernández.

Cercanas están otras comunidades, como El Estribo, Paz del Chaco, Nueva Promesa, Diez Leguas, La Esperanza y demás, quienes también de a poco van disponiendo del ansiada agua.

Respecto a la toma de agua en Puerto Casado, Adorno mencionó que pese a la bajante del Río Paraguay, igualmente las bombas que disponen en la estación están extrayendo el agua, pero al caudal bajo también afectó en cierta forma el bombeo que realizan desde el lugar.