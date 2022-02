Seccionalero estaría detrás de invasión a tierras indígenas en Boquerón

La reserva indígena de 26.000 hectáreas, ubicada en el departamento de Boquerón no deja de ser blanco de conflictos que involucran hechos de invasión y maniobras poco claras de los improvisados ocupantes, sumado al desinterés de las autoridades por realizar las tareas de colonización en el lugar. Una nueva denuncia fue realizada por integrantes de la comunidad guaraní Yvopeyrendá alegando que las tierras, las cuales, según un documento le son asignadas por el Indi para habitarlas en un futuro, fueron nuevamente ocupadas.

Según los datos el principal instigador de las invasiones es Alcides Pintos, presidente de la Seccional Colorada (ANR) de Filadelfia y quien además ocupó tiempo atrás un cargo como consejero del Indi. Este político colorado fue condenado a 10 años de cárcel por compra irregular de tierras, sin embargo tras una maniobra judicial su sentencia fue reducida a 14 meses.

Ayer la Policía Nacional de Filadelfia constató que en el lugar efectivamente están ya asentados nativos de varias parcialidades, quienes manifestaron que su “patrón” los trasladó al lugar.

“Son líderes indígenas los que están allí y supuestamente tienen la autorización de levantar un alambrado y portón (...) no encontramos desmonte, pero sí están trabajando en el lugar y refieren que Alcides Pintos es el que está costeando los trabajos”, dijo el comisario principal Víctor Daurelle.

El caso fue comunicado al Ministerio Público.

Niega ser instigador

Por su parte, Pintos negó rotundamente estar obrando al margen de la ley. Dijo que tiene documentos que indican que la tierra no fue adquirida para la comunidad Yvopeyrendá, quien es la denunciante de las invasiones.

”Esa propiedad fue adquirida en el año 1995, no era para la comunidad Yvopeyrendá que dice ser dueña ahora, esto no es una invasión, somos indígenas trabajando en el terreno, no estamos haciendo nada fuera de lugar¨, enfatizó.

El condenado político colorado manifestó además que hay un “acuerdo comunitario” hecho años atrás con los nativos aledaños para ingresar a los terrenos.

“No veo el motivo de tanto conflicto si hay tierra para todos y que no hay ningún problema grave. El lugar no es estrictamente una reserva e ingresamos en el sitio por que el Indi tiene presupuesto”, se justificó Pintos.

Ni el Indi, bajo la administración actual de Edgar Olmedo, ni el Ministerio Público, regional Filadelfia han intervenido o mostraron interés de resolver el dilatado conflicto.