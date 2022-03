Padres de estudiantes de Toro Pampa no aceptan a maestros “foráneos”

En la mañana de este jueves, un grupo de padres de alumnos de la escuela Andrés Rivarola, de la comunidad de Toro Pampa, se manifestó en contra de la decisión del Ministerio de Educación y Ciencias por el nombramiento de maestros que no son oriundos de la comunidad.

Justina Rolón de Castillo dijo que no aceptan esta decisión, alegando que desde el 2019 maestros de la comunidad estaban trabajando ad honoren en dicha institución educativa, por lo que considera injusto que se les deje sin trabajo.

“Somos varios los padres de familia o encargados que no aceptamos esta decisión de nombramiento de maestros de otras regiones. Apoyamos firmemente a los educadores de la localidad, quienes desde hace años ya venían trabajando de manera gratuita”, enfatizó.

La mujer dijo que recientemente tuvieron una reunión con el director departamental de educación, Víctor Maidana, quien les había prometido supuestamente que en los próximos días se encontraría una solución a esta problemática.

“Sin embargo, de manera gradual están llegando los nuevos educadores a la escuela, por lo que si no logramos nuestro cometido, ya no permitiremos el ingreso al local de los otros maestros que vengan de otras comunidades, nos mantenemos en vigilia permanente”, sostuvo.

Por su parte, el director de la casa de estudios, profesor Félix González dijo que no se puede dejar de lado a los maestros que ganaron el concurso público por el solo hecho de no ser de la zona. Mencionó que los maestros que estos padres de familia quieren que trabajen no cuentan con el perfil para los grados de la educación inicial y del 1º y 2º ciclo, que son los rubros que fueron concursados.

“Acá nada se hizo fuera de lo que establece los reglamentos del MEC”, sostuvo. Afirmó que los docentes que participaron de este concurso público ganaron el derecho de acceder a los rubros, para lo cual se presentaron a concursar.

En total, son tres los maestros que deben presentarse a la institución, de los cuales uno ya llegó y se espera la presencia de los otros en los próximos días, esto atendiendo que provienen de lejanas comunidades. Además, solo hace unos días fueron confirmados como ganadores del concurso.

Finalmente, el director dijo que se están desarrollando las clases dentro de la institución con normalidad, y que solo los hijos de los padres manifestantes no están acudiendo a la escuela, por decisión de sus progenitores. Esta casa de estudios cuenta con una población de alrededor de 210 alumnos.

La comunidad de Toro Pampa cuenta con más de 1.300 habitantes y se localiza a unos 60 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo, hacia el centro del Chaco.