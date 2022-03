Concejales rechazan rendición de cuentas del gobernador del Alto Paraguay

Cuatro concejales del departamento de Alto Paraguay lanzaron un comunicado en el cual rechazan la rendición de cuentas del gobernador José Domingo Adorno (ANR). Alegan que el ejecutivo no presentó los documentos que avalen el uso de los G. 42.000 millones correspondientes al 2021. El jefe departamental señaló -por su parte- que la sesión de la Junta no es válida porque no logró reunir el quórum requerido. Dijo, asimismo, que no tiene nada que ocultar y que cuenta con los documentos respaldatorios.