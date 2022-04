Precariedad sanitaria en Fuerte Olimpo ocasiona otras dos muertes

Mónica Valenzuela (20), oriunda de la localidad de Toro Pampa, distante a unos 65 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo, es la joven madre quien el sábado pasado, tuvo que lamentar la pérdida de su primer hijo, un niño de unos 2,870 gramos.

La mujer se encontraba en su etapa final de embarazo, de hecho según los médicos estaba en la semana 39 de gestación. La joven madre mencionó que durante todo este tiempo siguió su tratamiento en el puesto de salud de su comunidad, y de manera constante se trasladaba al hospital regional, a fin de evitar alguna sorpresa que tuviera que lamentar, y por sobre todo para asegurar la salud tanto de ella como de su hijo.

“El viernes me trasladaron hasta el hospital regional ya que por los dolores del embarazo era señal de que en breve llegaría mi hijo”, sostuvo.

Al día siguiente ingresa a la sala de parto, y alrededor de las 09:25 se produce el nacimiento de la criatura, según informe de los médicos tratante, ya con algunas complicaciones, por lo que se le comunica a la madre la necesidad de un urgente traslado a un centro de mayor complejidad.

Lea más: Acusan a director regional de salud en el Chaco de ser un operador político

Pasada las horas la salud del niño continuaba crítica, pero no se encontraba una cama disponible para trasladar al niño, por lo que se decide realizar una intubación orotraqueal. Pasada las 13:30 por fin se logra conseguir un lugar para el paciente en el hospital General de San Lorenzo, en tanto una aeronave militar del Servicio Aéreo de Rescate (SAR), con equipo de paramédicos partían desde la capital del país, con destino a esta comunidad.

El avión aterriza en Fuerte Olimpo a las 16:30, pero el recién nacido entra en paro cardiorrespiratorio, fue reanimado por los profesionales de blanco, sin embargo en el momento de que estaba por ingresar a la aeronave, se produce un segundo paro, esta vez sin éxito para su reanimación a pesar del esfuerzo de los paramédicos que llegaron desde Asunción.

A las 18:00 horas se declara muerta a la criatura, siendo el diagnóstico falla multiorgánica debido a posible alcolosis metabólica por Distrés respiratorio ocasionado por el Síndrome de Aspiración del líquido Amniótico Meconial.

Muerte de embarazada

María Ester Rojas (28) también de la localidad de Toro Pampa, es la joven madre que murió durante el trabajo de parto este martes en este mismo hospital regional de Fuerte Olimpo.

Ramona Largo, madre de la víctima, relató entre llanto que desde hace más de 15 días se instalaron en una posada en esta comunidad, a fin de estar cerca del hospital, a la espera del nacimiento de lo que sería su tercer nieto.

“Somos de una familia muy pobre. El marido de mi hija trabaja como peón de estancia, y a pesar de todo hizo el esfuerzo por conseguir alguito de dinero para los gastos del nacimiento de su hijo”, dijo la mujer.

Agregó que en cuatro ocasiones le hicieron la ecografía a su hija en el hospital, con lo cual se aseguraba que la criatura y la madre se encontraban en buenas condiciones de salud.

“Ayer cuando se encontraba en pleno trabajo de parto, alrededor de las 15:00, me comunican la situación de que mi hija presentaba una hemorragia importante, no recuerdo de que era, y que estaban viendo la forma para que sea evacuada hacia otro hospital del país, pero que la criatura se encontraba bien de salud. Pocas horas después me comunican ya de la muerte de mi hija, que deja tres criaturas huérfanas, al cuidado de su padre y por supuesto nosotros los abuelos”, dijo la triste madre.

Por su parte el director del hospital Giovanni Gallagher, quien también es director regional, sostuvo que el informe que recibió de los médicos que realizaron el parto es de que la mujer tenía un tumor adherido a la placenta, lo que ocasionó el sangrado.

Intentamos primeramente realizar la evacuación del paciente, al hospital brasileño de puerto Murtihño, donde inclusive conseguimos cama, pero la víctima se descompensó realizando un primer paro cardiorrespiratorio, logrando de nuevo ser reanimada.

Cuando finalmente el avión militar se disponía a partir desde la capital del país, para realizar el traslado, se produce el segundo y definitorio paro respiratorio, que acabó con la vida de la mujer.

Los dos casos afectan a familias muy pobres del distrito, en este caso ambos del mismo lugar, y denota la tremenda precariedad sanitaria que desde hace décadas se viene denunciando en los hospitales de esta parte del Chaco, caracterizado por la falta de infraestructura y de personal de blanco con especialidad. En todo el Alto Paraguay se carece de salas de terapias intensivas.