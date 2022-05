Se fracturó la pierna, en el Hospital de Bahía Negra solo le dieron analgésicos y le mandaron a su casa

Un hombre que sufrió una fractura en una de sus piernas, tuvo que viajar más de 400 kilómetros desde Bahía Negra, hasta Filadelfia en busca de asistencia médica por su cuenta, pues en el Hospital Distrital solo le dieron un analgésico y le mandaron a su casa por que no el pudieron hacer una radiografía. Debido al intenso dolor, el hombre tuvo que pagar el flete de un vehículo particular, por que el médico que le atendió le dijo que la ambulancia no tenia combustible. En diciembre del 2021, el presidente Mario Abdo Benítez inauguró el local del IPS en dicha comunidad chaqueña y existe un convenio con el Ministerio de Salud, sin embargo el sitio es solo “un cascarón” pues no se cuenta con infraestructura y especialistas para cubrir las necesidades sanitarias.