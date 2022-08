Desechos tóxicos: riesgo de contaminación es escaso en aguas del Pilcomayo

“Con los datos que disponemos y a juzgar por otros eventos sucedidos y de mayor envergadura en el 2014, pensamos que la contaminación no podría llegar a afectarnos en el Paraguay (...). La contaminación de metales quedó probablemente en Bolivia a aproximadamente entre 6 a 8 kilómetros del lugar de evento. Aparte creemos que actualmente no llegó al río Pilcomayo ni tan siquiera dentro del boliviano”, mencionó Artur Niedhammer.

Niedhammer agregó que actualmente en Bolivia se están realizando los trabajos de contención, pero que aún no cuentan con reportes oficiales. Los residuos tóxicos fugados se componen en gran parte por cianuro y arsénico.

Recordemos que entre el 22 y 23 de julio en el río Agua Dulce que es afluente en la naciente del Pilcomayo en la ciudad de Potosí, Bolivia colapsó un dique con desechos mineros, esto generó una inmediata preocupación en los países que comparten sus aguas como el gobierno de Salta, Argentina.

El gobierno de la provincia de Salta emitió una serie de recomendaciones a los pobladores ribereños como no consumir el agua del río, no realizar pesca, no consumir peces, no bañarse en el río entre otros, esto hasta que los resultados de los análisis estén listos.

“Con respecto al aviso del Gobierno de Salta pienso que se está exagerando mucho ya que la contaminación todavía no llegó a Villamontes (Bolivia) y todavía no hay resultados de los estudios en ese país (...). Lo que hay que saber es que el río siempre viene con un poco de contaminación de las minas”, dijo.

Pide filtrar el agua

Artur Niedhammer, sin embargo, recomendó filtrar el agua para beber y no consumir las vísceras, agallas ni hueso de peces. “Los estudios que se hicieron en el pasado, con derrames mucho más graves que el actual, muestran que hay que filtrar el agua y se puede comer la carne del pescado asado sin problemas. Lo que no hay que comer son las agallas y los huesos, porque ahí se concentran los metales pesados”, afirmó.

Finalmente, mencionó que aun aguardan los informes y comunicación oficial de Bolivia para conocer los detalles del incidente registrado, pero que igualmente a nivel técnico los tres países están intercambiando información constantemente.