Acueducto nuevamente no funciona en zonas críticas

Las comunidades indígena asentadas en la zona conocida como El Estribo, departamento de Pdte. Hayes, se encuentran en una preocupante situación de falta de agua ya que los bombeos realizados a los reservorios con bastante pompa hace pocos meses (en algunos casos más de un año) no funcionan hace semanas, dejando a los pobladores en desabastecimiento de agua y dependiendo de las pocas reservas en aljibes y tajamares comunitarios.

Desde la comunidad conocida como 20 de Enero, reclamaron que no pueden contar el agua a tiempo completo y se complica la subsistencia diaria. “Es imposible contar con el agua del acueducto. En agosto se cortó y no funciona como debe ser. No sabemos qué problema tiene porque a veces en las aldeas de al lado funciona pero acá no”, dijo uno de los pobladores.

Es importante recordar que uno de motivos que impulsó al Gobierno la construcción del acueducto (que duró más de una década) fue proveer de agua segura a más de 80 mil familias indígenas, objetivo que al final no se cumple pese al elevado costo de la obra que rondó los USD 110 millones.

“Se intervino la aductora en algunos puntos críticos donde era inminente el corte para mejorar el rendimiento de la llegada del agua a Loma Plata ya que gran parte del Chaco recibió lluvias (...) ahora solo queda un punto a reparar que no pudieron realizarlo por la tormenta que afectó la zona”, alegaron respecto al caso los encargados del acueducto que es administrado por la ESSAP en el Chaco.

Los pobladores, por su parte, dijeron que seguirán recurriendo al acarreo de agua y a las reservas de los aljibes para subsistir hasta que tengan una solución.