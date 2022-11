Numerosas personas de estancias aún no fueron censadas en Alto Paraguay

Desde un principio era todo un gran desafío para los organizadores del censo tratar de cubrir los 82.349 km2 del departamento chaqueño, sobre todo atendiendo a la escasez de medios de transporte y a la renuncia de varios censistas.

Fabricio Goncalves, gerente del puerto embarcadero de una conocida empresa frigorífica de Concepción, dijo que a dicho lugar no llegaron hasta hoy los censistas. “El pasado 9 de noviembre cerramos la oficina, nadie trabajó a la espera de los encuestadores, pero hasta ahora no llegan”, refirió, aclarando que el establecimiento se ubica a escasos metros de la población de Bahía Negra, o sea, en la misma zona urbana.

Algo similar sucedió con Basilio Peralta, quien dijo que posee un hospedaje dentro del casco urbano de esta última comunidad. Afirmó que tampoco llegaron a la misma los censistas, situación en la cual estarían otros pobladores del lugar.

Lea más: Culminó hoy, levantamiento de datos para el Censo 2022

Lair Pereira, gerente de estancia, dijo que al lugar solo llegaron las personas encargadas del censo rural, no así los referentes del censo poblacional. El mismo es encargado de dos establecimientos ganaderos, uno de ellos ubicados sobre la misma ruta bioceánica, y aun así no recibió la visita, dando a entender que en ese caso no se puede culpar al mal estado de los caminos.

Elvis Marciel, propietario de la estancia Dos Guerreiros, ubicada a unos 30 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo, dijo que a su establecimiento tampoco llegaron los encargados del censo. “Este lugar es de fácil acceso, ya que se ubica sobre la misma ruta principal”, acotó.

Son numerosos los ganaderos de la zona que afirman no haber sido censados hasta la fecha. Otro de ellos es el productor Raúl Rivarola, integrante de la Asociación Rural del Paraguay. El mismo posee una estancia a escasos 5 kilómetros del casco urbano de Toro Pampa, distrito de Fuerte Olimpo.

El productor criticó la falta de seriedad en la realización del Censo Nacional, a pesar de la existencia de más de US$ 40 millones. “Desde la ARP colaboramos con todos los datos que nos solicitaron la gente encargada de estos trabajos; aun así, son muchos los establecimientos ganaderos del departamento donde no llegaron los censistas”, afirmó.

Culminación del Censo en Alto Paraguay

Ayer, jueves 24 de noviembre, venció el plazo para la recolección de datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Esto incluía la recuperación de datos en zona urbana, así como el censo rural e indígena.

Lea también: Jóvenes se encargaron del censo en Fuerte Olimpo

Para este viernes, el INE tiene previsto informar en una conferencia de prensa sobre la cobertura preliminar que alcanzó el Censo 2022 y, asimismo, detallar el porcentaje alcanzado en las diferentes zonas del país.

Renuncia masiva

La falta de cobertura en las estancias del Alto Paraguay obedecería a una renuncia masiva de personas quienes debían trabajar como censistas, a consecuencia del escaso monto que se les prometió como viático para cubrir esta extensa región.

Walter Benítez, coordinador del departamento, dijo que a partir de la próxima semana estaría llegando personal del INE desde la capital del país para tratar de llegar a todas estas estancias, “para lo cual contaremos con vehículos”, sostuvo y agregó que en este momento “estamos trabajando en la zona rural de la zona de Toro Pampa”.

Al parecer, desde el Instituto Nacional de Estadísticas lanzaron una nueva fecha de cierre de recolección de datos en este departamento y que sería hasta el 3 de diciembre, según los responsables departamentales.