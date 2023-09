En Carmelo Peralta se manifiestan contra la fuga de rubros de salud

El reducido grupo de manifestantes, portando carteles, pidió a las autoridades la recuperación de los rubros llevados por estos médicos. Estos vínculos corresponden a rubros del Ministerio de Salud, como también del Instituto de Previsión Social (IPS).

Benicio Penayo, concejal municipal del PLRA, quien se sumó al grupo de manifestantes, dijo que es urgente la recuperación de estos rubros, a fin de poder contratar a otros médicos de la zona o, en su defecto, aumentar la carga horaria de otros que ya están trabajando en el puesto de salud y que precisamente poseen sólo un rubro.

El edil dijo que, de continuar con esta práctica, en poco tiempo más, la comunidad quedará sin médicos, lo que sería realmente lamentable, atendiendo a las numerosas precariedades en el área sanitario del departamento.

Desde hace un tiempo, y con la ayuda de la clase política, los médicos logran trasladarse a otras regiones de su preferencia y se llevan sus respectivos rubros, conseguidos gracias al reclamo de los pobladores de la zona.

En este sentido, el profesor Rumildo Portillo, docente de la población, había denunciando esta irregularidad, mencionando que los profesionales de blanco vienen a trabajar en el Puesto de Salud y, al poco tiempo, consiguen su objetivo de ser trasladados, utilizando así a la propia comunidad como trampolín para conseguir los rubros, dejando por supuesto vacante el puesto.

Región Sanitaria

Desde la Región Sanitaria del Alto Paraguay, su nuevo director, el Dr. Ariel Acuña, dijo que se encuentra investigando la situación denunciada por los pobladores de Carmelo Peralta e inicialmente algunos rubros estarían aún disponibles, por lo que fácilmente se podrían recuperar para contratar a nuevos médicos.

Sin embargo, en algunos casos sí se dieron efectivamente la fuga de rubros, perjudicando inmensamente el normal funcionamiento del puesto de salud.

El nuevo director adelantó que se encuentra realizando un recorrido generalizado por todas las poblaciones del Alto Paraguay, en busca de evidenciar las falencias principales en el área de la salud. Refirió que, por ser de la zona, conoce perfectamente estos problemas, entre los que destacó la existencia de una gran cantidad de personal de blanco, como también del sector administrativo, que no están cumpliendo con los trabajos para los cuales fueron contratados.

“Pareciera que de forma preferencial estos funcionarios acudían a marcar su entrada y salida, para luego realizar otras tareas ajenas a las que inicialmente fueron contratados. Vamos a verificar estas irregularidades y el que no quiera trabajar dejará esta institución de salud y cederá su lugar a otras personas que quieren trabajar”, apuntó.

Explicó que en el departamento hay mucha precariedad en el área de la salud y agregó especialmente en lo que se refiere a la falta de médicos especialistas y la infraestructura de los hospitales: “sin embargo, tenemos la posibilidad de mejorar el servicio para los pobladores, sin esperar que la solución venga de arriba, y lograremos ir reorganizando nuestro plantel de recurso humano”.

Indicó que llegó a la zona para trabajar y no a ser un simple ‘figuretti’ para las fotos. Adelantó que será implacable a la hora de exigir trabajo al personal de esta región sanitaria. “Soy consciente de que esto puede costarme el cargo, por las presiones de los políticos, pero prefiero que me saquen por trabajar y no tener que estar colgado del saco de algún político”, concluyó.