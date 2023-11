Pobladores ribereños de la zona del Pilcomayo claman urgente intervención de sus caminos

Pobladores de las localidades de Pedro P. Peña, San Agustín, La pava, La dorada, Represa y otras, todas asentadas en la ribera del Pilcomayo reclaman con urgencia la intervención de sus caminos que se encuentran en pésimo estado, dejándolos al borde del aislamiento. La implacable sequía de los últimos años generó talcales (pozos de tierra) de 50 a 70 metros de profundidad de los cuales es casi imposible salir sin ayuda.

La situación vial de la zona ribereña no es nueva. Los pobladores enfatizaron que soportan desde hace años la desidia gubernamental con los caminos intransitables tanto en sequía como en temporada de lluvias; decenas de veces desaguaron ellos mismos lo baches para lograr pasar y no quedarse aislados, relataron. “Los tramos son intransitables, en caso de urgencia o accidentes no se nos puede asistir por falta de caminos transitables, es lamentable”, dijo uno de los pobladores, Jorge Salvatierra.

Dilatada solución

Los tramos de la zona del Pilcomayo son todos de terraplén, en especial los caminos internos que también son utilizados por vehículos de gran porte, como transganados y camiones que abastecen de mercaderías a la población. Esto genera la imperiosa necesidad de mantenimiento con constante de maquinaria.

Recientemente la zona fue visitada por el gobernador de Boquerón Harold Bergen (colorado cartista) quien junto con su comitiva recorrió la zona, pero hasta la fecha lo conversado en reunión con los pobladores no se tradujo en trabajos concretos, los cuales estarían a cargo del Departamento de Obras de la Gobernación.

Por el momento no hay nada, a veces tapan los pozos que tienen las huellas más grandes, según indicaron los ribereños. Hay maquinaria parada en la zona y los habitantes desconocen el motivo de la inactividad, comentaron.

Traslado de pacientes

Al ser una zona alejada, en la comunidad funcionan las Unidades de Salud Familiar (USF) que brindan asistencia básica y de primeros auxilios, atendiendo a que la ciudad más cercana es Mariscal Estigarribia a 225 kilómetros en donde se se encuentra el Hospital Regional.

Cuando se trata de casos de mucha urgencia , como personas heridas en accidentes o partos complicados o de alto riesgo, trasladar a los pacientes resulta una verdadera odisea, ya que no es seguro que lleguen a tiempo a un centro de mayor complejidad, debido a las malas condiciones de la red vial.

“Este fin de semana se trancó una camioneta que trasladaba a un paciente accidentado, fue terrible verle sufrir al accidentado en la carrocería”, expresó uno de los testigos

Comisión del Pilcomayo intervendrá caminos

Desde la Gobernación de Boquerón respondieron que el principal problema para la inmediata reparación y mantenimiento de los caminos es la falta de recursos. El gobierno que asumió a medias de agosto no dispone de los fondos necesarios para encarar los trabajos para los cuales se precisa de 1.500 litros de combustible semanalmente, entre otros gastos.

Sin embargo, está encaminada una intervención de la Comisión Nacional del Pilcomayo que comenzaría en los próximos días con maquinaria del organismo en zonas como La conquista, Pelícano, La Pava.