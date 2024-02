Seguidilla de robos en local de Unidad de Salud Familiar en Carmelo Peralta

El Dr. Marcos Aguilar, jefe regional de la Unidad de Salud Familiar (USF), lamentó la inseguridad por la que están atravesando el personal de blanco que trabaja en este puesto sanitario denominado Surubí, ubicado en la comunidad de los indígenas ayoreos.

En el transcurso de la semana de nuevo se produjo un intento de robo en dicha USF; esta vez por suerte solo se tuvo daños materiales, ya que los marginales no pudieron ingresar dentro del puesto y solo destruyeron parte de la cerradura de la puerta de entrada.

El galeno dijo que en 4 oportunidades la USF fue visitada por los ladrones que serían personas adictas a las drogas, vecinos de la misma localidad. En las otras ocasiones, robaron equipos médicos como también accesorios de computadoras. En algunas ocasiones se pudo recuperar parte de lo robado, pero en la mayoría de los casos nada se recuperó.

Inacción

Como medida de protesta por esta ola de robos contra la USF, el personal de blanco que trabaja en el lugar se manifestó ayer pidiendo mayor seguridad, pero por sobre todo que actúen las autoridades policiales y judiciales para la aprehensión de los autores, quienes serían vecinos del lugar.

Atendiendo que se trata de una pequeña comunidad, se conoce a las personas que realizan estos robos, pero aún así no son detenidos. Los uniformados alegan que no pueden realizar este tipo de aprensiones sino cuentan una orden fiscal, en tanto no se nota el actuar del Ministerio Público, dijo el médico.

“Necesitamos la contratación de personal de seguridad que vigile el puesto sanitario, sobre todo en horas de la noche, atendiendo que las consultas médicas en el lugar es de 7:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, y el resto del día y de la semana nadie queda en el local, por lo que es aprovechado por estos inadaptados.

El Dr. Javier Valiente, responsable de esta Unidad de Salud Familiar, dijo que en la primera visita de los ladrones procedieron a destrozar parte del vidrio que tiene la puerta, que por suerte aún no fue repuesta.

En otra ocasión, los marginales procedieron a destruir la reja que cubre la ventana de la sala de urgencia para ingresar y llevarse algunos equipos médicos, causando un tremendo perjuicio a todos los pobladores, que a diario acuden a este puesto sanitario.

“Tras un gran esfuerzo, con el personal de blanco, y tocando la puerta de amigos generosos, logramos reparar algunos daños materiales, pero de nuevo se están destruyendo”, dijo el galeno, por lo que piden un mayor accionar de las autoridades encargadas de velar por la población.

Ubicación

La comunidad de Carmelo Peralta se ubica a unos 650 kilómetros de la capital del país, en una zona estratégica donde hace de frontera con la ciudad brasileña de Puerto Murtiñho. Al lugar ya llega la ruta de todo tiempo, por medio de la bioceánica, y en estos momentos se está construyendo el puente internacional que unirá a todo el Chaco, con el Brasil.

A pesar de estos progresos económicos que se están dando en la región, este distrito chaqueño se desenvuelve aún en medio de numerosas necesidades sociales, como ser la precariedad en salud; el pésimo servicio de la energía eléctrica suministrada por la Ande, la carencia de agua potable y ahora de forma permanente los hechos de inseguridad.

El distrito está compuesto por las comunidades de Carmelo Peralta, Isla Margarita y varias pequeñas poblaciones indígenas de los Ayoreos, con una población estimada en alrededor de 6.000 habitantes.