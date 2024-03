En Alto Paraguay aprueban rendición de cuentas de 5 gobernadores

El año pasado esta Gobernación chaqueña, de nuevo y como en otras ocasiones, experimento una crisis política entre los concejales, y derivó que varios gobernadores ocuparan el cargo por algunos meses; razón por la cual la ejecución presupuestaria del 2023 correspondió a 5 administraciones diferentes.

Gobernadores

El actual diputado nacional José Domingo Adorno, reciclado en filas de honor colorado, había renunciado al cargo de gobernador el 23 de enero del 2023, para poder dedicarse a su candidatura a la diputación. Desde entonces se produce una pelea política entre los 7 concejales de aquel periodo para ocupar el cargo vacante.

Tras un aparente entendimiento inicial entre los ediles, fue electo para ocupar el cargo vacante el entonces concejal Ricardo Duarte Filho, quien ocupó la silla departamental hasta mayo. Luego por resolución de la Justicia Electoral, ante otra decisión de la Junta Departamental, cuyos miembros para entonces estaban totalmente divididos, asume la jefatura departamental la colorada Cinthia Duarte.

La mujer permaneció en el cargo solo por 30 días, para finalmente la misma Justicia Electoral reponga en el cargo al destituido Ricardo Duarte Filho, aclarando que en tan corto tiempo ambos administraron fondos de la Gobernación, ya que lograron el reconocimiento de sus firmas antes el desaparecido Ministerio de Hacienda (Ministerio de Economía) y las entidades bancarias ligadas a esta Gobernación.

Finalmente, el 15 de agosto, asume Arturo Méndez como gobernador electo, convirtiéndose en el quinto jefe departamental en administrar la ejecución presupuestaria del 2023, unos G. 40.000 millones que fueron ejecutados; las 5 administraciones corresponden a gobiernos colorados.

A los apurones

El concejal Juan Gualberto Ortiz, colorado cartista, dijo que sus colegas aprobaron a los apurones la ejecución presupuestaria, donde debía estudiarse minuciosamente la administración de 5 gobernadores, además denuncia que no se presentaron los documentos respaldatorios de los gastos realizados en todo este tiempo.

Sostiene que uno de los cuestionamientos es lo relacionado al desembolso de G. 1.800 millones en el rubro de transferencia a entidades sin fines de lucro, desconociendo quienes fueron las entidades beneficiadas, como así mismo para que fin, esto debido a que no se cuenta con las documentaciones.

Tampoco conoce a cuál de las 5 administraciones corresponde dicho gasto, de allí el cuestionamiento del porque se apuraron en aprobar, sin antes realizar las observaciones pertinentes, dijo finalmente el edil.

Ausente

Consultado al respecto de esta grave denuncia, el presidente de la Junta, el también colorado cartista Stiven Ramos, dijo que su colega miente al realizar dicha afirmación de que no se presentaron los documentos que respalden la ejecución de las 5 administraciones. “Esto no fue así, lo que sucede es que Ortiz no participó del reinicio de la sección ordinaria donde estaban los funcionarios administrativos de la Gobernación, con los biblioratos conteniendo los documentos respaldatorios”, indicó.

La sección ordinaria se realizo el sábado en el local de la Junta en la sede departamental de Fuerte Olimpo, la apertura fue a las 10:00, estando presente de forma inicial los 7 concejales incluyendo al colega Ortiz. Luego a las 12:20 se declara un cuarto intermedio y se convoca para las 14:00 del mismo día el reinicio de sección.

Efectivamente, en la hora indicada, se retoma la reunión entre los concejales, estando presentes los funcionarios administrativos de la Gobernación con las documentaciones referentes a esta ejecución presupuestaria. “Entre los concejales estuvimos presentes 6 miembros, estando ausente esta vez el edil Ortiz”, refirió el presidente.

Como ya teníamos la resolución de la Comisión de Hacienda recomendando la aprobación de la ejecución presupuestaria del 2023, y además la mayoría de los colegas estaban observando y analizando las documentaciones, y al no existir ninguna objeción se decide dar por aprobado.

De los 6 concejales presentes en el reinicio de la sección, 5 ediles votaron por la aprobación y son los concejales colorados Domingo Duarte, Saian Penayo, Sergio Cuellar y Stiven Ramos a quienes se les sumó Leonardo Lezcano PLRA, en tanto que el colorado Jorge Medina voto por el rechazo.

Una vez finalizada la sección llega el concejal Ortiz, queriendo hacer algunas observaciones, pero que ya no correspondía de acuerdo a lo que estipula la carta orgánica departamental, sostuvo el presidente, “aunque él puede realizar las denuncias pertinentes de lo que considera está mal en la próxima sección, o en las instancias que considere necesario, pero no es cierto que no se presentaron las documentaciones”, dijo finalmente.