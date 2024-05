Nuevo intento por restaurar histórico Fuerte de Borbón

La comitiva de la SNC estuvo encabezada por el director de Bienes Culturales, arquitecto Julio Ibarra, quién acompañado del propio intendente Moisés Recalde (ANR, cartista), procedieron a recorrer y verificar el lamentable estado en que se encuentra la fortaleza desde hace años, bajo el riesgo de que toda la estructura se desmorone.

Lea más: Elaboran un plan para restaurar el Fuerte de Borbón en Alto Chaco

Según el jefe comunal, esto se realiza a pedido de la propia Municipalidad. El objetivo es lograr una rápida restauración del histórico monumento, atendiendo lo que representa no solo para esta comunidad, sino para todo el Paraguay, ya que en una época fue considerada bastión de nuestra soberanía en la zona norte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los técnicos de la SNC realizarán un relevamiento de datos sobre el estado actual de la fortaleza y remitirán un informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para que dicha institución se encargue de costear la restauración.

Facultad de Arquitectura

En el 2019, un equipo de profesionales a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción contratada por el MOPC, se encargó de elaborar un proyecto de recuperación del Fuerte de Borbón, el grupo estaba liderado por el arquitecto Aníbal Cardozo

El objetivo de este grupo y su proyecto no era solo los trabajos de restauración, sino además convertir el lugar en un atractivo turístico, a fin de que los pobladores de la zona logren ingresos económicos con dicha actividad.

Lastimosamente, el proyecto quedó abandonado en alguna oficina del MOPC, y no se pudo realizar los trabajos de restauración por falta de presupuesto, según las propias autoridades de aquella época. Se espera que este nuevo intento no corra la misma suerte de no contarse con la fuente de financiación.

Murallón de piedras

Los funcionarios de la SNC aprovecharon la estadía para visitar el histórico murallón de piedras o lo que resta de la construcción, redescubierta recientemente por el investigador Joel Recalde. El objetivo es que esta fortaleza sea declarada patrimonio histórico.

El enorme murallón que prácticamente rodeaba a lo que es actualmente la población de Fuerte Olimpo, fue construida por orden del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, como una especie de fortaleza para resguardar el ganado vacuno, ante el peligro que representaban los indígenas de aquella época.

Lea también: Redescubren murallón de piedra construido hace 200 años en Fuerte Olimpo

Su construcción se inició en 1823 y culmino en 10 años; tenía casi 3.000 metros de extensión y unos 2 metros de altura, según datos históricos hallados en el archivo nacional. Actualmente quedan unos pocos metros de esta construcción, que desean convertirlo en atractivo turístico.

Historia

El Fuerte de Borbón fue construido durante la época colonial, con el objetivo de frenar los avances portugueses en territorio perteneciente a la corona española. El capitán Antonio Zavala y Delgadillo fue el fundador un 25 de setiembre de 1792, pero inicialmente solo una parte de la estructura era de piedras, el resto era de palmas o karanday.

El Dr. Francia, en el periodo de independencia, ordenó la remoción de las palmas por piedras, tal como es la actual estructura del Fuerte, además de ordenar el cambio de nombre por el actual Fuerte Olimpo, al comparar las bellezas naturales con los montes olimpo de la antigua Grecia.