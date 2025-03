Denuncia sobre supuesto caso de negligencia médica en Fuerte Olimpo está paralizada

La que sería madre por primera vez, Ariza (20), además de lamentar la pérdida de su bebé, denuncia el escaso o nulo accionar de los representantes de la justicia. “Sucede que, hasta la fecha, a pesar de que nuestra desgracia ocurrió hace casi dos años, la fiscalía no ha hecho nada”, dijo la mujer.

“Yo seguí de manera correcta mi tratamiento preparto en el hospital, y en ningún momento me dijeron que había problemas, ya sea conmigo o con mi criatura. Por eso, estoy más que segura de que la causa de muerte de mi bebé fueron esos medicamentos que me aplicaron cuando llegué al nosocomio para el parto”, refirió entre llantos la denunciante.

Ese domingo 28 de mayo de 2023 comencé a sentir fuertes dolores de parto, como si la criatura ya quisiera nacer. Por eso, concurrí al hospital, donde me aplicaron una inyección para aliviar mi dolor y me enviaron de nuevo a casa. La profesional de blanco que me atendió me dijo que aún no nacería mi bebe.

Al día siguiente, es decir, el lunes, los dolores no cesaban, por lo que regresó al hospital. Allí, la obstetra Francisca Villasanti me reiteró que aún no estaba en mi día y me volvieron a aplicar otra inyección, y de nuevo me enviaron a mi domicilio.

Ya en horas de la tarde de ese mismo lunes 29 de mayo, y como los dolores no cesaban, la madre de Ariza, Doña María López, al regresar de su trabajo y ver la situación de su hija, decidió llevarla nuevamente al hospital, donde por primera vez la derivan con un médico ginecólogo.

El profesional procedió a inspeccionar a la paciente y descubrió lo peor: la criatura ya no tenía signos de vida, es decir, estaba muerta. Esto desató la desesperación de la madre y los familiares, quienes no podían comprender lo que estaba sucediendo, ya que en todo momento recurrieron al hospital y en ningún momento se detectó ni se les informó que la criatura estaba en riesgo.

Denuncia e intervención

Ante la gravedad del caso, los familiares presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público por un supuesto hecho de negligencia médica, culpando a los profesionales de blanco de haber suministrado a la madre medicamentos que podrían haber sido la causa de muerte de la criatura.

A los pocos días de ocurrido este hecho, también se registró el caso de una madre embarazada que falleció durante el parto en este mismo hospital. La mujer era una pobladora Ishir. En esta situación, se logró salvar a la criatura, pero no a la madre, quien dejó huérfanos a varios otros.

Por varios días, los familiares de Ariza y los pobladores indígenas Ishir se manifestaron frente al hospital, exigiendo el esclarecimiento de estos graves hechos. Ante la presión, el Ministerio de Salud decidió intervenir el hospital, pero nunca comunicó el resultado de dicha intervención, ni tampoco brindó información sobre los casos denunciados.

Fiscalía

El fiscal de la causa, Luis Amado Coronel, quien está hace apenas dos meses, dijo que una vez interiorizado de la causa que anteriormente era llevado por otro colega, pudo encontrar que una junta médica integrada por las médicas forenses Celia Vásquez, María Teresa Ibarra y Lilian Rolin, dictaminaron que no existe información correcta sobre la cantidad de dosis de ketorolac que se le suministro a la madre.

Las profesionales alegaron que varias dosis del medicamento citado podrían producir teóricamente el cierre prematuro del conducto arterioso del feto, y en el caso particular de esta denuncia solo se menciona la indicación de una sola dosis antes de las 24 horas del óbito fetal, es decir, no es afirmativo ni concluyente.

Solo la realización de una autopsia podría haber determinado la causa de la muerte de la criatura, lo cual no se llevó a cabo. Además, como el caso ocurrió en mayo de 2023, es decir, hace casi dos años, esto es imposible ahora debido al tiempo transcurrido. En conclusión, no se puede determinar que la aplicación de una sola dosis de ketorolac haya producido el óbito, sostiene el informe forense.

No es que el caso esté paralizado, solo que la investigación no estuvo a mi cargo, y además dispongo del informe de las médicas forenses”, dijo finalmente el fiscal.