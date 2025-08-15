Avance educativo en Fuerte Olimpo: Colegio Muzzolón ya cuenta con moderno comedor escolar

La institución educativa es pionera de la educación secundaria en el departamento, cuenta con 50 años de existencia y, en todo momento, experimenta significativos avances en su estructura edilicia, lo que la convierte en una moderna casa de estudios, dotada de todas las comodidades que puedan garantizar el proceso educativo, tanto para los docentes como para los estudiantes.

Sus aulas están totalmente climatizadas para hacer frente a las altas temperaturas del Chaco. Además, cuenta con un moderno laboratorio totalmente equipado y con salas de Dirección y Secretaría. Los alumnos utilizan sanitarios en excelentes condiciones y, desde el 2022, dispone de un enorme polideportivo totalmente cerrado para la práctica de deportes.

<b>Comedor climatizado</b>

Desde hoy, los más de 120 alumnos del tercer ciclo ya podrán disfrutar del moderno comedor climatizado inaugurado en la fecha, dotado de todas las comodidades. Anteriormente, los chicos almorzaban en sus aulas de forma bastante precaria, con todos los inconvenientes que esto podía generar.

El salón habilitado cuenta, además, con una cocina y un depósito de víveres, equipados con electrodomésticos como congelador, heladera y, por supuesto, cocina, teniendo en cuenta que el almuerzo se elabora diariamente en esta y en todas las demás instituciones educativas del departamento.

El gobernador Arturo Méndez (ANR-HC) señaló que se buscó salir de la repetición de construir solamente el comedor para que los estudiantes almorzaran en el suelo o trajeran sus sillas pedagógicas de las aulas. “Procedimos a ampliar la construcción, dotarla de todas las comodidades, como los aires acondicionados, las mesas y sillas de excelente calidad, para asegurar el confort de los escolares”, refirió.

El monto de la inversión de esta obra orilla los G. 500 millones, siendo el segundo de los cinco comedores que deben ser habilitados en el departamento y que se encuentran totalmente terminados. El costo total de todas estas obras asciende a G. 2.500 millones, licitadas por la Gobernación a la empresa Grau S.A., de Félix Grau.

<b>Desarrollo</b>

El director de la casa de estudios, profesor Leonardo Lezcano, realizó un breve repaso histórico sobre la creación de la institución, que cuenta con más de medio siglo de vida. Manifestó que, antiguamente, cuando la población no contaba con un muro de defensa, las aguas inundaban la localidad y, con ello, la infraestructura del colegio, que sufrió varios daños.

A partir de la ayuda de las autoridades y de los propios padres de familia, el local comenzó a experimentar un crecimiento permanente, al punto de que actualmente cuenta con toda la infraestructura necesaria para asegurar la calidad educativa. Las aulas están climatizadas, disponen de un moderno laboratorio, un enorme polideportivo y, desde hoy, de este moderno comedor con cocina y sanitarios propios.

El sacerdote Carlos Coronel se encargó de realizar la bendición de la obra, en un acto que contó con la presencia de los tres gobernadores del Chaco: Arturo Méndez (Alto Paraguay), Harol Bergen (Boquerón) y Bernardo Zárate (Presidente Hayes), así como de la ministra de la Juventud, Salma Agüero; el intendente local, Moisés Recalde; autoridades policiales y militares, y pobladores en general.