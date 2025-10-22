Denuncian desaparición de dos trabajadores tras conflicto de tierras en el Chaco

El conflicto se origina en la zona conocida como Riacho Syry, distante a unos 120 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo. En el sitio, el denunciante Alejandro Servín Lucichi dice estar ocupando desde hace 20 años unas tierras dedicadas a la ganadería en pequeña escala, y desde el 2021, alega haber iniciado un juicio de usucapión por la propiedad en cuestión.

Sostiene en su denuncia que, al no existir camino público, necesariamente debe pasar por el camino perteneciente a una empresa ganadera con la cual linda la propiedad que está ocupando. Menciona que desde el viernes no puede comunicarse con las dos personas que trabajan en el lugar, y tampoco puede llegar a su estancia debido a que guardias privadas les niegan el paso.

El denunciante posee una orden judicial expedida por el Juzgado de Fuerte Olimpo en 2021, firmada por el juez Leopoldo Villalba, quien le otorgó una medida cautelar de libre tránsito por el camino perteneciente a la empresa ganadera, a fin de poder llegar a su estancia, siempre respetando las disposiciones de horario de entrada y salida dispuestas por la administración.

Trabajadores desaparecidos

Servín Lucichi sostiene en su denuncia que, desde el pasado viernes, no tiene comunicación con el capataz Juan Carlos Gutiérrez Medina y con el ayudante de este, un tal Patiño, razón por la cual intentó llegar hasta su estancia denominada Dacota La Blanca, pero no puede hacerlo debido a que guardias privadas del establecimiento ganadero en cuestión le prohíben el paso.

Ante esta situación, y de urgencia, procedió a presentar la denuncia ante la Fiscalía de Fuerte Olimpo sobre la desaparición de su personal, y además por supuesta invasión de propiedad, robo y apropiación contra varias personas que serían administradores y abogados de la empresa ganadera vecina suya, y donde se le niega el paso.

El fiscal de la causa, Gabriel Rolón, dijo que, al recibir la denuncia, precisamente se encontraba cerca de donde habrían desaparecidos estos peones, por lo que solicitó que agentes policiales puedan constituirse en el lugar en busca de dar con el paradero de los supuestos desaparecidos.

Acta policial

El informe elaborado por el suboficial José Pedrozo Aldana, del Puesto Policial Km 40, sostiene que agentes policiales llegaron hasta el establecimiento ganadero denominado Búfalo, donde fueron recibidos por el administrador Manuel Berdichequi, quien les permitió pasar por la propiedad para llegar hasta la zona del Riacho Syry, previo acompañamiento.

Los uniformados llegaron hasta el lugar denominado Riacho Syry, donde pudieron constatar, a través de fotografías, que en el sitio se estaba realizando una limpieza, observando restos de karanday (palmas), maderas y chapas de lo que pudo haber sido algún tipo de vivienda. En el lugar encontraron a Rubén Dávalos y Sergio Espínola, ambos guardias de seguridad de una empresa privada al servicio de Chirley Medeiro, ciudadana brasileña y propietaria de la estancia Riacho Syry.

Al averiguar sobre los supuestos desaparecidos, ambas personas manifestaron desconocer la denuncia, por lo que los agentes policiales optaron por regresar a su base y elaborar el informe remitido al Ministerio Público.

Vivienda destruida

El denunciante Alejandro Servín alega que precisamente en el sitio donde llegaron los uniformados se encontraba su estancia denominada Dacota La Blanca, y que a través de las filmaciones puede verse la forma salvaje en que tiraron por el suelo su precaria vivienda de karanday. Manifestó además no saber qué pasó con su personal ni con sus animales vacunos, un promedio de 100 cabezas de ganado.

“De forma urgente vamos a solicitar al Juzgado de Fuerte Olimpo que urja al Ministerio Público para que se dé cumplimiento a la resolución judicial de servidumbre de paso, y así pueda llegar hasta donde era mi estancia para saber qué sucedió”, lamentó el afectado.

Por su parte, el fiscal de la causa dijo que ya libró oficio a la Policía Nacional para que se dé cumplimiento a la localización y rescate de las dos personas que se encuentran desaparecidas, según la denuncia.