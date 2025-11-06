Policía logra aprehender a “Maluco”, acusado de matar a un trabajador en el Chaco

El parte policial menciona que gracias al trabajo previo de inteligencia, en el día de ayer, se logró detener a “Maluco”, identificado como Luis Alonzo Martínez (59). La aprehensión del hombre, acusado de matar a un trabajador, se dio en una zona boscosa en los alrededores de la estancia Itajá S.A., distante a unos 50 km de la comunidad de María Auxiliadora.

Lea más: Abigeato en el Chaco: falta de castigo ahuyenta inversionistas, asegura obispo

Del operativo participaron agentes de la Comisaría Policial N.º 4 de dicha localidad y personal del Departamento de Investigación. El detenido está sindicado de atentar contra la vida de Pablino Vázquez Velázquez, al producirle cortes en la cabeza con un machete y una herida en el abdomen con arma de fuego el pasado 25 de octubre. La víctima finalmente falleció el 31 de octubre en la capital del país.

Tras la aprehensión del acusado, fue llevado hasta la comisaría de Fuerte Olimpo, distante a unos 170 km del lugar donde fue detenido en el monte, para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a cargo del fiscal Luis Coronel, quien investiga la causa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hecho

El ataque al trabajador por parte de “Maluco”, por causas desconocidas, sucedió en la estancia Pajarito, distante a 70 kilómetros de María Auxiliadora, propiedad de Joaquín Pizzani, el pasado 25 de octubre alrededor de la medianoche, sitio hasta donde se dirigieron los agentes policiales tras ser alertados por la tragedia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La víctima, en compañía de su esposa, fue auxiliada por un tractorista, quien procedió a llevarlo hasta un centro asistencial, pero en el camino fueron interceptados por los uniformados, quienes trasladaron a la víctima a bordo de la patrullera para hacer más rápido el viaje, llegando así hasta el Hospital Regional de Fuerte Olimpo.

Lea también: Nada se sabe de dos peones de estancia desaparecidos en zona de Fuerte Olimpo

En el sitio, el médico de guardia Pedro Miranda, tras inspeccionar a la víctima, pudo verificar que la misma presentaba heridas cortantes en la cabeza y en el antebrazo izquierdo, además de una herida por arma de fuego en el abdomen. Por tal razón, se procedió a realizar la evacuación hasta la capital del país, atendiendo que en el hospital de Fuerte Olimpo no se realizan cirugías por falta de anestesista.

Finalmente, y tras varios días de lucha, el trabajador no resistió las lesiones y falleció el 31 de octubre en el Hospital del Trauma. La víctima residía en la localidad de Coronel Oviedo y se encontraba en el Chaco por razones de trabajo.