Turba de personas alcoholizadas se enfrenta a policías, quienes responden a balazos en Fuerte Olimpo

El suceso se registró cerca de las 02:00 de este lunes, en los alrededores de la plaza central del barrio María Auxiliadora de la ciudad de Fuerte Olimpo. Desde tempranas horas, un grupo de aproximadamente 20 personas protagonizaba una verdadera batalla campal, situación que alertó a los vecinos, quienes solicitaron la presencia policial.

Una vez en el lugar y, según el reporte de la Comisaría de Fuerte Olimpo, se pudo observar la riña que estaban protagonizando estas personas, todas indígenas de la zona y en total estado de ebriedad. Se intentó primeramente calmar la situación, pero todo intento fue en vano, al punto que los nativos comenzaron a atacar con palos y piedras a los uniformados.

Buscando evitar que la situación se agravara, los uniformados procedieron a retroceder para protegerse de los ataques. Sin embargo, los indígenas no cesaban en su agresión, al punto que los agentes fueron totalmente rebasados en número por sus atacantes, según refiere el mismo informe policial.

Es así que, buscando salvaguardar sus vidas, los policías realizaron disparos intimidatorios con el fin de calmar la situación. Fueron efectuados primeramente al aire y luego hacia el suelo, tal como se muestra en los diferentes videos grabados por la gran cantidad de curiosos que aún se encontraban en esta concurrida plaza pública.

Dado que las calles son de cemento, se podía observar cómo impactaban las balas en el piso, que por suerte no alcanzaron a ninguna persona. Tras esto, finalmente los nativos se dispersaron, mientras que los uniformados lograron individualizar a una de estas personas, cuyos datos ya fueron remitidos, junto con el informe, al Ministerio Público.

Los pobladores de la comunidad, caracterizada por la tranquilidad, manifestaron su preocupación por lo sucedido, alegando que se trata de supuestos consumidores, debido a que el consumo y la venta de drogas se están multiplicando dentro de la población. Por ello, piden a las autoridades un mayor control, en busca de cortar de raíz esta problemática.