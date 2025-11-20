Alto Paraguay: ante precariedad sanitaria se fortalece entrega de ambulancias

La evacuación de pacientes a hospitales de otros departamentos del país, e inclusive a la propia capital, se da de forma permanente y a cualquier hora del día. Se realiza por tierra, aire y agua. En Fuerte Olimpo, los vuelos de avión del Transporte Militar se dan de manera frecuente, incluso en horas de la madrugada, dependiendo siempre de la gravedad del paciente.

Sucede que en el Hospital Regional, que debería ser cabecera de la zona, no se realiza ningún tipo de cirugías desde inicio de año debido a la falta de anestesista. El titular de esta área se encuentra con reposo, aquejado de una enfermedad, y el Ministerio de Salud no logra encontrar otro profesional de dicha especialidad.

Es así que el traslado de los pacientes que llegan desde diversas localidades de este distrito y de la zona de Bahía Negra se realiza por tierra, a bordo de ambulancias, la mayoría de ellas todo terreno, atendiendo las precarias condiciones de los caminos. También existe la opción de llevar al enfermo en lanchas ambulancia cuando el camino se encuentra intransitable, y por supuesto en avión si el caso se trata de una mayor urgencia.

De hecho, en todo el departamento no se realizan cirugías de urgencia, a no ser las programadas que se hacen en el Hospital Distrital de Puerto Casado, hasta donde llegan los médicos especialistas, aprovechando que el nosocomio cuenta con todos los equipamientos necesarios, luego de que fuera equipado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Nuevas ambulancias

Recientemente, el Gobierno de la India realizó la entrega de la segunda lancha ambulancia: una de ellas cumple funciones en Fuerte Olimpo y la otra en Bahía Negra. Y ahora, el Gobierno Nacional, a través de la Itaipú Binacional, entregó a esta región chaqueña una nueva ambulancia todo terreno.

Esta ambulancia es con soporte avanzado, cuenta con servicio de Unidad de Terapia Intensiva y además posee sistema 4x4, o sea, todo terreno. La misma, según el Dr. Ariel Acuña, director de esta región sanitaria, ayudará para el traslado de pacientes críticos o graves, atendiendo que cuenta con todo el equipamiento médico requerido para estos casos.

Posee espacio para el traslado de recién nacidos en incubadora, cuenta con tres balones de oxígeno, o sea, no es solo para el traslado de pacientes adultos. El móvil fue equipado en Italia, y en estos momentos están asesorando a nuestro personal, que tendrá a su cargo esta unidad. Es la única en el país de este tipo, que además es 4x4, dijo el galeno.

Para mañana viernes ya estaríamos en condiciones de llevar el móvil hasta la zona, luego de la capacitación del personal, y la ambulancia permanecerá en Fuerte Olimpo, atenta al llamado de cualquier comunidad que requiera del uso, previa evaluación de los pacientes, para evitar su uso de forma innecesaria, reiteró finalmente el médico.

<b>Aislamiento</b>

La ministra de Salud, María Teresa Barán, sostuvo al entregar el móvil que con esto el Alto Paraguay sale del aislamiento, porque se garantiza la evacuación de los pacientes, tanto por tierra, agua y aire. Se tienen todos los medios de transporte necesarios para trasladar a los enfermos, enfatizó.

Se valoran estos medios de transporte, sin embargo, lejos se está de pensar que contando con estas donaciones se estará saliendo del aislamiento, ya que debido a la distancia de estas comunidades, y sobre todo por los precarios caminos de tierra, varias personas perdieron la vida durante estas evacuaciones.

Por lo tanto, una de las formas más sensatas que ayuda a evitar estos permanentes traslados de enfermos es conseguir médicos especialistas que deseen venir a trabajar en la zona, para lo cual el Gobierno Nacional debe equipar los hospitales del departamento e incentivar económicamente la venida de estos profesionales.