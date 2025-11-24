Tras 35 días de supuesta desaparición, fue localizado peón del Chaco

El trabajador fue visualizado por los uniformados en la vía pública del barrio Fátima de Concepción alrededor de las 17:30 de este sábado.

Tras hallarlo, inmediatamente, los agentes procedieron a su verificación a través del sistema informático de la Policía Nacional, atendiendo que no contaba con su cédula de identidad. Se pudo constatar que efectivamente se trataba del ciudadano Juan Carlos Gutiérrez Medina (47), denunciado como desaparecido en la zona de Fuerte Olimpo.

El mismo manifestó a los agentes policiales que se encontraba circunstancialmente viviendo en la casa de una hijastra suya, hasta donde se llegó para tramitar su documento de identidad, alegando que se le había extraviado y que se encontraba en perfecto estado de salud.

Según los investigadores, el hombre les manifestó que nunca estuvo desaparecido, tal como había denunciado ante el Ministerio Público su patrón, el ganadero Alejandro Servín Lucichi. Refirió que tuvo que dejar el lugar donde fue llevado por el productor, atendiendo que el mismo prácticamente le abandonó en ese sitio, al tiempo que supuestamente no le abonó el dinero prometido por el trabajo.

Gutiérrez Medina mencionó además que siempre estuvo solo en la estancia Dakota La Blanca, por lo que no conoce a otra persona que haya trabajado con él, atendiendo que el ganadero, al tiempo de denunciar la desaparición de este trabajador, había mencionado que un tal Patiño, supuesto ayudante de su capataz, también estaba desaparecido.

Como no tenía más la visita de su patrón, optó por abandonar el lugar y trasladarse hasta la zona de Presidente Hayes, donde estuvo trabajando en una estancia, hasta que los trabajos se paralizaron a consecuencia de las continuas lluvias que se registraron en el lugar, por lo que aprovechó la ocasión para llegarse hasta Concepción y tramitar su documento de identidad, que se le había extraviado.

Una vez constatado que se trataba de la misma persona sobre la cual pesaba orden de localización, los uniformados del primer departamento informaron del hecho al fiscal de la causa, Gabriel Rolón, con lo cual se daba un feliz término en relación con el desaparecido.

Lo que dice el Ministerio Público

El fiscal de la causa de Fuerte Olimpo dijo que “enterado de la localización del trabajador, se procederá a tomarle declaración indagatoria, para lo cual se está viendo la forma de cómo hacerlo; si se procede a traerlo hasta esta localidad chaqueña o, en su defecto, nos constituiremos en Concepción”, atendiendo que el hombre se encuentra en total libertad.

“Si se corrobora lo manifestado por el trabajador a los uniformados, entonces veremos qué acción tomar contra el ganadero denunciante, atendiendo que se puede presumir muchas mentiras en este caso que movilizó a todas las fuerzas de seguridad del país por varios días", agregó.

El agente fiscal no descarta algún tipo de imputación contra el productor, puesto que el mismo dijo que una vez que perdió contacto con su capataz, este ya no atendía su celular, y por lo que Gutiérrez Medina manifestó a los policías que dieron con él, es que nunca tuvo celular alguno; o sea, se presumen declaraciones falsas, reiteró el representante del Ministerio Público.