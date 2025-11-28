Declaran emergencia distrital por lluvias, acrecentando crisis económica en Municipalidad de Puerto Casado

La resolución Nº 033/2025, de fecha 15 de noviembre, emitida primeramente por la Junta Municipal y luego refrendada por el Ejecutivo, decide declarar por el término de 90 días emergencia distrital al municipio, a consecuencia de las lluvias que se registran en la zona desde hace varias semanas.

La presente resolución autoriza además al Ejecutivo municipal a realizar gestiones ante los organismos expeditivos de acción presupuestaria, dentro de los límites legales, administrativos y financieros, con el objetivo de dar asistencia oportuna a las comunidades, familias afectadas y a la población en general.

Si bien las lluvias no fueron intensas como las que se registraron entre los meses de abril a julio, sin embargo, hacen que se detengan varias actividades laborales, de las cuales dependen numerosos pobladores de la comunidad, como aquellas que se dedican a la elaboración de postes.

Más de 400 familias dependen exclusivamente de este rubro, que hoy se encuentra paralizado debido a que las aguas de lluvia inundaron los montes donde acuden para elaborar los postes de quebracho. Cuando sucedía este tipo de inconvenientes, los desocupados solían realizar changas como obreros municipales o de la misma Gobernación.

Millonaria deuda

La Municipalidad viene soportando un largo conflicto político, generado a través del intendente electo Hilario Adorno, cartista, condenado a 3 años y 8 meses de penitenciaría por haber utilizado dinero público para pagar la primera cuota de su camioneta 0 kilómetro. A partir de esto, la Justicia le prohibió que pueda acercarse hasta la sede de la Municipalidad.

Los concejales, por su parte, viendo la situación jurídica de Adorno, decidieron nombrar a Domingo Vera Mendoza, de la misma corriente política, para que culmine el periodo del exintendente. Pasaron muchos meses para que la Justicia Electoral declare como intendente interino a Vera Mendoza.

Durante todo este tiempo prácticamente existían dos municipalidades, pues los dos se consideraban intendentes, y se daba una suerte de acefalía, haciendo que se retrase el salario del personal, luego de los concejales y, por supuesto, el paro de las pocas obras encaradas por el municipio.

En tanto, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ordenó atajar el desembolso de parte del Estado para la Municipalidad de Puerto Casado, para resguardar el dinero, hasta tanto la Justicia diga quién es el verdadero intendente. Esto se dio finalmente en estos días, cuando el TSJE reiteraba al MEF que Domingo Vera Mendoza era el actual intendente interino.

Al respecto, el nuevo jefe comunal dijo que hasta la fecha siguen sin recibir dinero de parte del MEF. “Estamos realizando la presentación de todas las documentaciones y aun así no logramos dicha transferencia, al punto de que hasta la fecha venimos arrastrando una deuda superior a los G. 1.300 millones solo en salarios de funcionarios y concejales, sin contar lo que se adeuda por trabajos realizados”, afirmó.

El intendente cree que detrás de esta demora por transferir el dinero, de parte del MEF, está la figura del diputado nacional José Domingo Adorno, hermano del condenado intendente electo, que hoy aguarda decisión final de su caso por parte de la Corte Suprema de Justicia para saber si va a la cárcel.

Finalmente, el jefe comunal dijo que con esta declaración de emergencia se buscará ayuda de parte de la Gobernación, el propio Congreso Nacional, la Secretaría de Emergencia Nacional y, lógicamente, apurar al MEF para que realice la transferencia del dinero, ya que muchas personas humildes dependen de lo que pueda hacer la Municipalidad, en una zona donde se carece de trabajos, enfatizó.