Alarmante proliferación de venta y consumo de drogas en comunidades del Alto Paraguay

Las permanentes detenciones de personas dedicadas a la venta de estupefacientes ponen en evidencia las constantes denuncias realizadas por monseñor Gabriel Escobar, obispo del Chaco, sobre el considerable aumento en la comercialización y consumo de drogas en el Alto Paraguay, lo que preocupa sobremanera.

Carmelo Peralta

En esta comunidad fronteriza con el Brasil se realizaron dos allanamientos el pasado 16 de noviembre en horas de la mañana, cuando la comitiva fiscal-policial ingreso a la primera vivienda ubicada en el barrio Virgen del Carmen. En dicho lugar se incautaron 19,7 gramos de supuesta cocaína, distribuidos en 40 dosis.

Lea más: Alto Paraguay: proliferación de venta y consumo de drogas en poblaciones indígenas

Además, 74 dosis de supuesta cocaína tipo crack, con un peso total de 28,5 gramos. También se incautó 63,5 gramos de supuesta marihuana, 11 aparatos celulares, 1 arma de fuego tipo rifle calibre 22 mm, 4 cartuchos de pistola 9 mm, 4 motocicletas y dinero, totalizando la suma de G. 1.002.000, además de 350 reales de la moneda brasileña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con todas estas evidencias, los uniformados procedieron a detener a las dos personas que estaban en el lugar en posesión de las drogas, siendo los mismos Roque Joaquín Garcete (40) y Edemar Reinaldo Ramírez (19), ambos paraguayos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras culminar este primer allanamiento, la comitiva se trasladó al barrio San Blás, siempre de la misma localidad, donde también allanaron una vivienda y procedieron a detener a Francisco Daniel Balcázar (29), de nacionalidad paraguaya. En poder del mismo también se incautaron numerosas evidencias.

Los uniformados encontraron 6,6 gramos de supuesta cocaína y 18,6 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo de bajas denominaciones, totalizando la suma de G. 811.000, como asimismo 3 aparatos celulares.

El fiscal interviniente que acompañó a los agentes policiales es Jorge Benítez, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico de la localidad de Filadelfia, en el Chaco Central, y que tuvo que viajar más de 300 kilómetros (600 kilómetros ida y vuelta), atendiendo que en todo el Alto Paraguay se carece de agentes antidrogas.

Fuerte Olimpo

En la capital departamental, este fin de semana, específicamente en la noche del viernes, se realizó un allanamiento de vivienda en prosecución a denuncias sobre la comercialización de drogas en el lugar. Esta vez, y atendiendo la enorme distancia, el fiscal Benítez consiguió que su colega de la unidad de Fuerte Olimpo, Gabriel Rolón, pueda actuar como coadyuvante.

Lea también: Fuerte Olimpo: detienen a un poblador Ishir acusado de tráfico de drogas

Es así que la comitiva fiscal-policial se trasladó al barrio Don Bosco, donde allanaron una casa en cuyo interior se comercializaba la droga, al menos así lo denotan las evidencias encontradas, como ser 42,9 gramos de supuesta cocaína, equivalente a 214 dosis.

También se encontraron 5,4 gramos de cocaína tipo crack, distribuidos en 32 dosis; dinero en efectivo G. 910.000; un aparato celular; y una balanza tipo romana eléctrica. Quedó detenido el dueño de la vivienda, Martín Gualberto Ortiz Villamayor (45), quien posee antecedentes penales.

Todos los aprehendidos ya fueron remitidos a la penitenciaría de Concepción. Estas evidencias denota la gran cantidad de personas adictas a las drogas en las diferentes comunidades del Alto Paraguay, siendo la falta de agentes fiscales de esta área una de las preocupaciones, pues debido a la misma no se realizan numerosas intervenciones.