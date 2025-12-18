Aumentan vuelos de avión al Chaco, ante proximidad de fiestas de fin de año

El servicio que cumple el Transporte Aéreo Militar con los vuelos de avión a estas comunidades lejanas es de suma importancia , atendiendo al tiempo que se puede ahorrar para llegar desde la capital del país y viceversa. Lastimosamente, la aeronave militar llega una sola vez a la semana tanto a Fuerte Olimpo como a Bahía Negra.

En esta última localidad, la situación se complica en caso de que se tengan lluvias, aunque sea un simple aguacero, pues el aeropuerto del lugar es de terraplén; en estos casos el avión ya no puede aterrizar, por lo que los pasajeros optan por bajar en Fuerte Olimpo, donde la pista de aterrizaje es cementada, y luego buscar otro medio de transporte para completar los 200 kilómetros restantes.

El precio del pasaje hasta la lejana Bahía Negra desde la capital del país es de G. 400.000, mientras que para Fuerte Olimpo es de G. 350.000. El avión además realiza escala en el aeropuerto de Concepción, y también se encarga de llevar pasajeros desde ese lugar hacia el Chaco o viceversa.

Dependiendo del lugar de destino, el tiempo de demora es de entre 3 a 4 horas, atendiendo a que no se trata de vuelos directos, por lo que se demora unos minutos en cada escala. De esta manera, el pasajero se ahorra una eternidad, ya que si se realiza el viaje por tierra se tarda casi todo un día, siempre que el camino esté transitable.

Cada vuelo de avión es costeado en gran parte por el Estado Paraguayo, a través del presupuesto de la Fuerza Aérea, de allí que los precios de los pasajes son bastante accesibles para los usuarios, atendiendo a la gran distancia que se recorre para llegar hasta estas poblaciones del Alto Paraguay.

Más vuelos

Tal como sucedió durante los más de tres meses de aislamiento, que afectaron a las comunidades del departamento por la falta de caminos, los servicios del avión aumentaron a dos vuelos semanales. Ahora, nuevamente y atendiendo a la proximidad de las fiestas de fin de año, se vuelve a aplicar este sistema, considerando la gran demanda de pasajes.

A inicios de diciembre, desde la SETAM se anunciaba esta noticia y se programaban vuelos para los días 17, 23, 26 y 30 de diciembre. Casi de manera inmediata, las personas que estaban expectantes a este anuncio comenzaron a agotar por completo la venta de pasajes, por lo que actualmente ya no existe lugar para esos días.

Las personas oriundas de la zona que trabajan en la capital del país, además de los estudiantes universitarios, son por lo general quienes suelen estar atentos a esta noticia, para aprovechar la ocasión y, por unos días, disfrutar de las fiestas en compañía de sus familiares.

La capacidad de cada unidad es de tan solo 25 pasajeros, correspondiendo un determinado número para cada comunidad; de allí que rápidamente se agotan los pasajes, motivo por el cual las personas pedían poder ampliar aún más los vuelos en esas fechas.

Estas peticiones tuvieron eco favorable, pues ayer miércoles en un solo día se tuvo el servicio de dos aviones de la fuerza aérea, y de la misma manera ya se tiene el compromiso desde la Setam, enviar dos aviones los días 23 y 26, quedando pendiente que se haga lo mismo el día 30 antes de finalizar el año.

Atendiendo la importancia de estos vuelos para estas lejanas comunidades, desde el Gobierno Nacional se deberían implementar acciones de dotar de aviones de pasajeros de mayor capacidad a la Fuerza Aérea, considerando que las unidades disponibles, además de ser pequeñas, ya son antiguas y están llegando a su etapa de vida útil.