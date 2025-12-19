Falta de lluvia y reparaciones parches permiten tránsito vehicular en Alto Paraguay

En la noche de este viernes deberán partir desde la estación de buses de la capital del país dos unidades de la empresa San Juan con destino a Fuerte Olimpo. Hay mucha demanda de pasajes por parte de personas deseosas de llegar a estas lejanas comunidades para compartir las fiestas de fin de año en compañía de sus seres queridos.

Lea más: Ante ausencia estatal sobresale solidaridad de conductores en precarios caminos del Alto Paraguay

Esta situación se da gracias a que hasta la fecha no se produjeron grandes lluvias, como normalmente suele ocurrir en esta época del año, lo que permite que maquinarias de la Gobernación y del distrito del MOPC estén realizando trabajos de salvataje, como bacheadas y perfiladas, para mantener transitable el principal camino de acceso a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Aguaceros dispersos

A pesar de que las lluvias suelen ser toda una bendición, por suerte en esta parte del país solo se están registrando pequeños aguaceros. Si llegan las grandes precipitaciones, de nada servirán estos trabajos de parche, pues varios kilómetros de los caminos quedarán inundados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sucede que hasta la fecha no existe dinero para cubrir los G. 16.500 millones de la licitación pública realizada por el MOPC, para que las dos empresas adjudicadas puedan realizar los levantes de terraplén, cuneteadas y, sobre todo, la colocación de sistemas de desagüe que permitan la correcta circulación de las aguas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este panorama, cuando los vehículos son sorprendidos por este tipo de aguaceros, se presentan toda una odisea para los conductores, por lo difícil que resulta avanzar. Es por ello que los choferes de camiones de gran porte optan por quedarse a esperar algunas horas e inclusive un día entero a que se seque el camino; otros, en cambio, como los que poseen camionetas todo terreno, avanzan produciendo nuevamente el deterioro de varios kilómetros.

Culmina el año sin reparación de caminos

A pesar de las continuas promesas realizadas por los responsables del MOPC, de que se estarían realizando trabajos serios de alteo de camino y colocación de sistemas de desagüe que logren evitar eventuales inundaciones como las que afectaron a esta región entre los meses de abril y julio, está finalizando el año sin que esto sea una realidad.

Lea también: Alto Paraguay al borde del aislamiento tras tardía reacción del MOPC

En agosto, y tras varias insistencias de los pobladores de esta región, desde el MOPC se daba a conocer el resultado de la adjudicación para estas reparaciones, que recayeron en las empresas Mawes S.A., de Wesly Wiebe, por G. 7.796.700.000, y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por G. 8.691.651.340; pero a cuatro meses de esta noticia, hasta ahora no se logra firmar los contratos.

Finalmente, se ponía al descubierto que la falta de firma obedece a que desde el Ministerio de Economía y Finanzas no se autoriza el desembolso; es decir, simplemente no hay dinero disponible para cubrir esta licitación de reparación de estos caminos, que son de vital importancia para las familias de estas lejanas comunidades del Alto Paraguay.