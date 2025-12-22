Chovoreca: Se desconoce avance de investigación del JEM sobre actuación de jueces y fiscales

El pasado 13 de noviembre, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por unanimidad de sus miembros, decidió iniciar de oficio una investigación preliminar referente a la actuación de los fiscales y jueces que tuvieron a su cargo la denuncia presentada por el Instituto Nacional Forestal (Infona) sobre los incendios forestales del 2024, que destruyeron más de 200 mil hectáreas en la zona de Chovoreca.

Esto se dio luego de que el caso esté a punto de quedar impune, a consecuencia de una deficiente actuación del Ministerio Público, según expresiones del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, quien calificó el actuar de los fiscales como una “negligencia exasperante”.

Lea más: Incendios en Chovoreca: JEM inicia investigación contra jueces y fiscales

El ministro había mencionado que los fiscales que tuvieron a su cargo este caso nunca realizaron pedidos de una serie de informes a diferentes instituciones y solicitaron seis meses de investigación, pero no pidieron prórroga ordinaria ni extraordinaria una vez cumplido el plazo establecido para la presentación del requerimiento conclusivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio Público se constituyó en el lugar de los incendios después de ocho meses y luego de las intensas lluvias. Esta constitución debió realizarse de forma inmediata, al tiempo de solicitar las pericias ambientales pertinentes y, a partir de ahí, avanzar; pero lastimosamente nada de eso se realizó, argumentaba el ministro Ríos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta la fecha se desconoce el avance de esta investigación iniciada por el JEM contra el actuar de los magistrados y fiscales, atendiendo que el propio obispo del Chaco, monseñor Gabriel Escobar, había denunciado que la destrucción de más de 200 mil hectáreas, que consideraba un verdadero ecocidio, no puede terminar en la nada.

Proceso penal

El fiscal inicial de la causa, Nelson Colmán, procedió a imputar al ganadero Hugo Miguel Zelada, único procesado por estos incendios. Esto se dio luego de la denuncia penal presentada por el Instituto Nacional Forestal. Con el correr del tiempo, el juez de Bahía Negra, Manuel Lezcano, le otorgó sobreseimiento definitivo, ratificado por el Tribunal de Apelaciones, a cargo de los jueces Mirian Giménez, Elvio Ovelar y María Gloria Torres.

Actualmente la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, instancia donde el actual fiscal Gabriel Rolón presentó un pedido de casación, y por las expresiones del ministro Víctor Ríos, a pesar de que aún no existe una resolución sobre el caso, se puede entender que el caso quedará impune con la ratificación del sobreseimiento definitivo del único procesado.

Hechos

Entre los meses de agosto a noviembre del 2024, el Alto Paraguay sufrió grandes incendios forestales, con consecuencias devastadoras, tanto para la rica y variada diversidad de la naturaleza como para el sector productivo de la ganadería. Un hecho similar ya había sucedido en el 2023, solo que en aquella oportunidad no hubo ningún tipo de denuncia penal.

En el 2024, el Infona había detectado de forma satelital los lugares donde se habría originado el fuego, que luego se encargó de destruir más de 200 mil hectáreas de bosques y campos naturales. Con estas evidencias presentó la denuncia formal ante la Fiscalía de Fuerte Olimpo, ayudando enormemente para el inicio de las investigaciones.

Lea también: Fiscal General debe aclarar supuesta negligencia del Ministerio Público en incendios en Chovoreca, pide Obispo del Chaco.

El Ministerio Público procedió a investigar el lugar e inició la investigación contra los ganaderos Hugo Sebastián Jara y Hugo Miguel Zelada, quienes figuraban como dueños de las tierras donde se habrían originado los incendios. Al final, solo Zelada fue imputado por supuestos delitos ambientales.

Durante varios meses, cientos de voluntarios, entre ellos bomberos, militares y personal de estancias, luchaban tenazmente por sofocar el fuego, que por momentos se convertía en una verdadera fiera roja, destruyendo todo lo que encontraba a su paso, entre ellos animales silvestres y ganado vacuno, y ni qué decir de la variada vegetación chaqueña.

Inclusive se tuvo que recurrir a la ayuda de un avión hidrante de la Fuerza Aérea uruguaya para luchar contra lo que muchos consideraban la bestia. Al final, y tras lograr detener el avance del fuego, se podía observar mucha miseria por la zona devastada, con más de 200 mil hectáreas afectadas por el fuego, según datos del Infona.