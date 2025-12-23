Acostumbradas odiseas en precarios caminos del Alto Paraguay

Ya casi nadie respeta las barreras de clausura existentes en varios tramos de los caminos del departamento, y obedece al deseo de las personas de viajar para compartir las fiestas de fin de año en compañía de sus familiares; además, existe la necesidad de los productores de llegar a sus estancias para realizar pagos de salarios al personal.

En la mañana de ayer partió desde Fuerte Olimpo una unidad del transporte público, llevando en su interior una buena cantidad de pasajeros. Su destino era la capital del país, donde debía llegar alrededor de la medianoche, si todo continuaba de forma normal.

De los 780 kilómetros que debía realizar, apenas pudo completar casi 50 kilómetros, pues el camino ya no lo permitía, atendiendo los aguaceros que se producían a cada momento. El colectivo quedó frente a un establecimiento ganadero, a unos 15 kilómetros de la localidad de Toro Pampa.

Por suerte y para felicidad de los pasajeros, los mismos pudieron llegar hasta la comunidad de Loma Plata, en el Chaco Central, llevados por conductores solidarios que pasaban por el mencionado tramo a bordo de camionetas todo terreno. La gran mayoría pudo abordar otro ómnibus y, en la mañana de este martes llegar al destino inicial.

En otros lugares donde existen barreras, se denunciaba el atropello que realizaban los conductores, al destrozar los candados para poder circular y llegar a los lugares donde se dirigían. En este sentido, no existe ningún castigo para los infractores, ya que las clausuras solo se respetan de forma consciente por automovilistas responsables.

Es así que, tras las fotos que circulaban en los grupos de WhatsApp de la zona, se podía ver que varios vehículos fueron a parar al costado del camino, en la cuneta, para lo cual necesariamente se necesitaba de la ayuda de otros conductores para salir del barro y continuar el viaje.

Las lluvias se produjeron a lo largo del camino que parte desde la ruta bioceánica, en dirección a Fuerte Olimpo y hasta la localidad de María Auxiliadora. Solo en la lejana Bahía Negra no se registraron precipitaciones. El promedio de agua acumulada fue de 35 mm, aunque hubo zonas donde la marca superó los 45 mm.

El drama de no poder transitar

Los pobladores de la zona alegan que se torna bastante difícil cuando no se puede transitar por estos caminos, atendiendo que esto dificulta la posibilidad de poder trabajar para varias humildes familias, a lo que se le agrega el compromiso que deben cumplir los ganaderos, primeramente, con el personal, sobre todo en este tiempo donde se deben cubrir los aguinaldos.

También se tiene la parte sentimental de que las personas desean compartir las fiestas con sus seres queridos. Muchos trabajadores de estancias son de otras regiones del país y aguardan con mucha expectativa esta oportunidad para viajar hacia sus comunidades, para el reencuentro familiar luego de varios meses de ausencia.

Algo similar sucede con las personas oriundas de este departamento chaqueño y que, por circunstancias de la vida, están lejos de sus hogares, ya sea trabajando o estudiando, como los jóvenes, quienes esperan ansiosos el momento de poder viajar. Lastimosamente, en estas condiciones, solo podrán llegar en vehículos todo terreno, con conductores de buen corazón, ya que se tornan casi imposibles los viajes del transporte público.