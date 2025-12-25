Las autoridades “lucran con el dinero del pueblo” y “se hacen del ñembotavy”, afirma obispo en el Chaco

Al referirse al gran significado del nacimiento del Niño Dios, el obispo indicó que el pesebre sirve para llevar la comida cerca de la boca y consumirla más rápido; puede así simbolizar un aspecto de la humanidad: la voracidad en el consumir. Mientras los animales en el establo consumen la comida, los hombres en el mundo, “hambrientos de poder y de dinero”, devoran de igual forma a sus vecinos y hermanos.

“Todavía hoy la dignidad y la libertad de las personas se pisotean, y las principales víctimas de la voracidad humana siempre son los frágiles, los débiles. Fijémonos en nuestro país: hospitales sin remedios, falta de personal bien pagado, falta de rubros para instituciones claves de la salud como el Ineram o el Instituto Nacional del Cáncer”, indicó.

Resaltó que la gran mayoría de nuestros compatriotas en varias ocasiones no reciben un trato digno en el Hospital Central del IPS; se debe trasnochar y formar largas e interminables en busca de conseguir número para consultar con los profesionales de blanco. “Se necesitan más médicos especialistas”, refirió el religioso.

Seguidamente, apuntó que hay una humanidad insaciable de dinero y placer; “nuestras autoridades de los tres poderes del Estado hoy en día se hacen del ñembotavy y lucran con el dinero del pueblo, a sabiendas de que dicha autoridad les fue concedida por el mismo pueblo. Esto verdaderamente no es justo”, replicó el obispo.

Relató que Jesús nace en el pesebre y allí recuerda que no tuvo a nadie alrededor, sino a aquellos que lo querían: María y José y los pastores. Todos eran pobres, unidos por el afecto y el asombro, no por las riquezas y grandes posibilidades. El humilde establo, por tanto, saca a relucir las verdaderas riquezas de la vida: no el dinero ni el poder, sino las relaciones y las personas.

Explicó que el Niño Dios que nació en el pesebre busca una fe concreta, no se conforma con apariencias; “nos pide que actuemos con hechos de adoración y caridad, no de palabrerías, figuretismo y exterioridad”, resaltó el religioso en la noche del jueves en la Catedral de esta capital departamental, ante una buena cantidad de fieles católicos.