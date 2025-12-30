Conductores que no respeten clausuras en días de lluvias serán denunciados ante la Fiscalía en Alto Paraguay

El Estado paraguayo destinará G. 16.500 millones para reparar los caminos de la zona, esto luego del aislamiento de más de tres meses que afectó al Alto Paraguay, entre los meses de abril y julio, y que inundó varios kilómetros de los tramos que conducen a poblaciones de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Para evitar que estas reparaciones se destruyan de forma rápida, la Gobernación se compromete a contratar personal que se encargará de implementar las barreras en los días de lluvias, atendiendo que existen varios automovilistas inconscientes, reacios a respetar estas clausuras.

Destrucción de candados

El gobernador del departamento Arturo Méndez, colorado cartista, dijo que existen algunos conductores irresponsables que no respetan las clausuras que se realizan en los días de lluvias. Esto se puede divisar cuando proceden a destruir los candados colocados en los portones y así continuar viaje, destruyendo los caminos de manera inconsciente.

Valoró el actuar de la mayoría de los automovilistas que sí respetan estas barreras, pero despotricó contra los irresponsables, que a pesar de ser unos pocos, causan daños a los caminos, sobre todo a sabiendas de lo difícil y costoso que significa reparar los caminos.

En este sentido, el jefe departamental dijo que el personal contratado por la Gobernación se encargará de realizar las clausuras en los tramos donde existen los portones en días de lluvias, y aquellos que no lo respeten serán denunciados ante la Fiscalía, “para lo cual ya estamos trabajando con los agentes fiscales del departamento”, sostuvo.

Anteriormente existía una Asociación de Caminos, encargada del funcionamiento de estas barreras o clausuras, pero luego de que el grupo se disolvió, la tarea fue encomendada a los uniformados policiales de la zona, para quienes varias veces se torna complicado, debido a que deben realizar otros trabajos propios de su actividad de seguridad.

Los portones que funcionan se ubican en la unión del camino de tierra con la ruta bioceánica; otras tres barreras están en la localidad de Toro Pampa, en los ramales que conducen a Fuerte Olimpo, Bahía Negra y la misma ruta bioceánica. También existen portones en las localidades de María Auxiliadora, Bahía Negra y Fuerte Olimpo, respectivamente.

Las clausuras se realizan por unas horas y hasta inclusive un día entero, dependiendo de la intensidad de las lluvias. Luego, la cuestión es esperar algunas horas a que el astro sol realice su trabajo y proceda a secar el camino. El terreno del Chaco es impermeable y las aguas solo penetran escasos centímetros en el interior de las tierras.

Reparación

El lunes 5 de enero es la fecha indicada por el MOPC para que las empresas adjudicadas puedan iniciar finalmente estos esperados trabajos de reparación. Al respecto, el representante de la empresa Mawes S.A., Wesly Wiebe, adjudicada por un monto de G. 7.976.700.000, dijo que sus maquinarias ya están listas para iniciar las tareas.

Esta empresa tendrá a su cargo reparar el tramo que parte desde la ruta bioceánica hasta la comunidad de Toro Pampa, de 75 kilómetros, y como son de la zona no tendrán inconvenientes para que la próxima semana puedan comenzar los trabajos, siempre y cuando no se produzcan lluvias.

La otra empresa adjudicada es la del ingeniero Miguel Ángel Hausman, por G. 8.691.651.340, que al no ser de la región, necesariamente deberá traer sus maquinarias a estos lejanos lugares, situación que aún no se da, a pesar de que solo faltan unos pocos días para arrancar las reparaciones.

Los trabajos que deben realizar estas empresas, según las especificaciones de la adjudicación, consisten en la carga de entre 50.000 y 100.000 metros cúbicos de tierra y el procesamiento de terraplén, además de entre 75 y 150 kilómetros de limpieza de laterales, cuneteados y perfilación. Asimismo, se deben colocar 300 metros de tubos para los sistemas de desagües.