Prometen iniciar trabajos de reparación de caminos en Alto Paraguay

Luego de la reciente reunión entre el jefe departamental y la ministra de Obras, se anunciaba esta noticia esperada por todos los pobladores del departamento, de forma especial aquellos que viven en comunidades de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, atendiendo que serán los caminos que conducen a estas localidades los que serán reparados.

El propio gobernador mencionó que ya existe el compromiso desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de que los trabajos deberán iniciarse el próximo lunes 5 de enero, esto tras culminar el proceso burocrático de firma de contrato con las empresas que fueron adjudicadas para estas tareas.

De ser ciertas estas promesas, las reparaciones comenzarán luego de cinco meses de larga espera, después de que se haya realizado la adjudicación a las dos empresas que tendrán a su cargo los trabajos. El principal inconveniente de esta demora se debió a que no se tenía el dinero para cubrir los G. 16.500 millones que representarán las tareas; desde el Ministerio de Economía y Finanzas no se autorizaba la firma del contrato debido a dicho problema.

Máquinas listas

Wesly Wiebe, representante de la empresa Mawes S.A., una de las empresas adjudicadas para estos trabajos por un monto de G. 7.976.700.000, dijo que sus maquinarias ya están listas para arrancar las reparaciones. “Pudimos ya finalizar el proceso de firma de contrato y ya no existen inconvenientes más que comenzar a trabajar”, sostuvo.

Finalmente, tenemos la orden de inicio para el lunes 5 de enero, toda vez que las condiciones climáticas lo permitan. Wiebe dijo que su empresa tendrá la responsabilidad de reparar el tramo Toro Pampa hasta su unión con la ruta bioceánica, de 75 kilómetros. Este es el principal camino de acceso hacia poblaciones de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Esta empresa es de la zona, por lo tanto, la gran mayoría de sus maquinarias se encuentran por los alrededores, de allí que, si no se producen lluvias, los trabajos se iniciarán el próximo lunes. Lo que sí desconocemos es el movimiento de la otra empresa ganadora de la licitación, la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman.

Esta segunda empresa fue adjudicada por un monto de G. 8.691.651.340, y como el representante de Mawes S.A. mencionó la zona de camino que deberán reparar, entonces suponemos que la firma de Chávez Hausman se concentrará en el tramo Toro Pampa–Fuerte Olimpo y Toro Pampa–Bahía Negra.

Por de pronto, y sabiendo que solo faltan unos pocos días para que se inicien las reparaciones, aún no vemos el despliegue de máquinas en la zona de trabajos, en especial el de Chávez Hausman, que al no ser de la región necesariamente deberá transportar sus tractores a estos lejanos lugares, y eso lleva varios días.

Trabajos

Las dos empresas adjudicadas por el MOPC deberán realizar carga de 50.000 a 100.000 metros cúbicos de tierra y el procesamiento de terraplén, además de entre 75 y 150 kilómetros de limpiezas laterales, cuneteados y perfilación. También se deberá colocar 300 metros de tubos para los sistemas de desagües.

Mirando las especificaciones que se contemplan en esta licitación, y sabiendo que entre la ruta bioceánica y Fuerte Olimpo y Bahía Negra existe una distancia de 260 kilómetros, lógicamente que las cargas de tierra se realizarán solo en las zonas críticas y no en todo el largo trayecto. Algo similar sucederá en relación con el sistema de desagüe.

El contrato contempla solo 300 metros de tubos, algo así como un poco más de 20 alcantarillas. No se podrá colocar en todos los sectores y se deberá priorizar los de mayor urgencia. El monto de los G. 16.500 millones representa mucho dinero; sin embargo, para el tipo de trabajo que se debe realizar y lo extenso que representan estos caminos, el presupuesto es ínfimo. Aun así, ayudará a solucionar los problemas más críticos.