Ministra dice que el Chaco está en agenda, pero Fuerte Olimpo no tiene anestesista

“El Chaco paraguayo está en nuestra agenda sanitaria y seguimos impulsando acciones para garantizar atención integral para la población”, dijo la ministra tras una reunión mantenida con las autoridades departamentales en la sede de la Gobernación en Fuerte Olimpo. Paradójicamente, en este Hospital Regional no se realizan cirugías de urgencia debido a la falta de anestesista desde hace un año.

Lea más: Chaco: un bebé nació en un vehículo particular, mientras el gobierno anunciaba entrega de ambulancias

La secretaria de Estado mencionó además la entrega de unas 25 ambulancias para los hospitales y puestos sanitarios de la Región Occidental, de las cuales dos fueron enviadas al Alto Paraguay, pero no se cuenta con rubros para la contratación de choferes, por lo que se estará cubriendo con personal disponible de esta Región Sanitaria, hasta tanto el Ministerio de Salud libere dichos rubros.

Una de estas ambulancias es para la Unidad de Salud Familiar de la comunidad de Toro Pampa, donde días pasados una mujer dio a luz en la carrocería de una camioneta particular, debido precisamente a la falta de ambulancia. La ministra también visitó el puesto sanitario de esta localidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Semana quirúrgica

Posteriormente, la secretaria de Estado, acompañada del gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, visitó el local del Hospital, donde desde el lunes un grupo de profesionales de blanco, llegados desde la capital del país, están realizando cirugías programadas y estudios clínicos a los pacientes de la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La jornada maratónica debe culminar mañana viernes y, hasta la fecha, se realizaron 18 cirugías programadas y más de 330 estudios clínicos, resaltando de esta manera la enorme necesidad de las personas de contar con médicos especialistas, atendiendo lo difícil y costoso que significa tener que trasladarse a hospitales de otras regiones del país.

Una vez que culminen estas atenciones, de nuevo se vuelve a la misma realidad, donde prevalecen las permanentes evacuaciones de enfermos hacia hospitales de la capital del país, de Concepción o de Pedro Juan Caballero, considerando que en este nosocomio chaqueño no se realiza ningún tipo de cirugías, por más pequeña que sea, debido a la falta de anestesista desde hace un año.

Las evacuaciones se dan de manera distinta, ya sea por tierra, agua o aire, en aviones de la Fuerza Aérea, dependiendo de la gravedad de los pacientes. De allí que la entrega de ambulancias es un soporte que puede asegurar estos traslados, aunque no todas las veces con resultados positivos, debido a la lejanía de estas comunidades y, por sobre todo, a los precarios caminos.

Nuevo Hospital

Finalmente, la ministra y su comitiva visitaron la obra del nuevo Hospital Regional, que debe ser entregada por la empresa constructora a fin de este mes. La enorme obra, que cuenta con varios bloques y modernas salas, tanto de espera, de internación y para cirugías, debe ser equipada primeramente para luego pensar en su habilitación.

Lea también: Tras cuatro años de construcción prometen culminar obras del Hospital Regional de Fuerte Olimpo

El propio jefe departamental había mencionado que tiene la promesa del presidente Santiago Peña de que el nuevo hospital será equipado a través de la Itaipú Binacional, pero luego el Ministerio de Salud debe incentivar económicamente la contratación de médicos especialistas que deseen venir a trabajar por estos lugares.

El discurso de siempre de las autoridades de Salud es que no se consiguen profesionales de blanco con especialidad que deseen venir a estos lejanos lugares. Lógicamente, con el mismo salario que se gana en la capital del país no se podrá conseguir el traslado de algún médico, de allí la importancia de redoblar el salario de manera diferencial para estos profesionales que optan por brindar sus servicios en estos lugares.

El nuevo hospital tuvo un costo inicial de G. 15.500 millones, rubros de la Gobernación del departamento, y pasaron cuatro años de construcción para que finalmente estén culminando los trabajos.