Empresa adjudicada por el MOPC para reparar caminos en Alto Paraguay sigue sin aparecer por la zona

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones adjudicó el pasado 25 de agosto de 2025 a las empresas Mawes S.A., de Wesly Wiebe, por un monto de G. 7.976.700.000, y a la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman por G. 8.691.651.340, para reparar los caminos de tierra del Alto Paraguay. Estos fueron afectados por una inusual inundación, lo que dejó destrozados los tramos ruteros.

Los trabajos no podían comenzar debido a que según el Ministerio de Economía y Finanzas se informaba que no había disponibilidad financiera, es decir, no existía dinero para la firma del contrato. Finalmente, tras casi cinco meses, se logró subsanar este inconveniente, por lo que desde el MOPC se dispuso como orden de inicio de los trabajos el pasado 5 de enero de 2026.

Inicio de trabajos

En la tarde del día 6 de enero comenzaron las reparaciones por parte de los operarios de la empresa Mawes S.A., inicialmente de forma lenta. Con la llegada de más maquinaria los trabajos se multiplicaron y ya se podía observar varios tractores trabajando en diversos tramos del camino de 75 kilómetros, que parte desde la ruta bioceánica hasta la localidad de Toro Pampa.

Precisamente, este camino es la puerta de entrada hacia las comunidades de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, los distritos más castigados por las últimas inundaciones.

La confianza de los pobladores hacia esta empresa menonita no fue defrauda, al menos hasta el momento, atendiendo que ya se pueden observar mejoras en varios kilómetros.

Empresa ausente

Sin embargo, a más de 20 días de haberse dado la orden de inicio de los trabajos, la empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, sigue brillando por su ausencia en la zona. Al respecto, consultamos con el jefe de distrito del MOPC del departamento, ingeniero Humberto Argüello, sobre la demora de esta empresa de vialidad.

El profesional respondió que la semana pasada se realizó una recorrida con los responsables de esta empresa por el camino que conduce desde la ruta bioceánica hasta Puerto Casado, para indicarles las zonas críticas a atacar, y que supuestamente iniciarían las tareas esta semana. Sin embargo, hasta el momento no se divisa ninguna maquinaria de esta firma por los caminos del Alto Paraguay.

Duración del contrato

El jefe de distrito dijo que hay un plazo de ocho meses para terminar los trabajos. Al respecto, Wesly Wiebe, manifestó que la prosecución y terminación rápida de las reparaciones dependerán de los desembolsos que realice el MOPC. Refirió que, si no hay inconvenientes presupuestarios, su personal terminará las tareas en menos de tres meses.

El trabajo que deben realizar estas empresas contempla la carga de 50.000 a 100.000 metros cúbicos de tierra y el procesamiento de terraplén, además de 75 a 150 kilómetros de limpiezas laterales, cuneteados y perfilación, así como la colocación de 300 metros de tubos para los sistemas de desagües.

El monto total de más de G. 16.500 millones es insuficiente para una reparación total de los más de 600 kilómetros de caminos de tierra que existen en Alto Paraguay, por lo que el contrato contempla trabajar en una distancia de 300 kilómetros, pero solo en los lugares críticos es donde se realizarán los levantes de terraplén; en el resto, solo perfiladas.

Los 300 metros de tubos que se deben colocar representan unas 20 alcantarillas aproximadamente, por lo que también se estarán colocando solo en algunas zonas, en los lugares de mayor urgencia, para permitir la circulación de las aguas en días de lluvias y así evitar que se inunden los caminos.

Uno de los mayores temores de los pobladores hace referencia precisamente a que el MOPC no realice sin pausas los desembolsos y evite de ese modo que paren los trabajos.