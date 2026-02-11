Realidades dispares en reparación de caminos en Alto Paraguay

El trayecto de 62 kilómetros del camino que une a Fuerte Olimpo con Toro Pampa, y que es la única salida de las personas hacia las demás regiones del país, se encuentra en pésimas condiciones. Los permanentes aguaceros que se registran y, tras el paso continuo de los vehículos, hacen que el tramo esté realmente complicado a la hora de transitar.

Atendiendo que el monto de G. 16.500 millones destinados por el Estado para reparar los caminos del departamento es insuficiente para abarcar todos los tramos, precisamente este sector no sería intervenido por las empresas de vialidad y quedaría a cargo de maquinarias de la Gobernación y del MOPC, por lo que, como siempre, solo se realizarán simples perfiladas y nada de carga de terraplén.

En este panorama, la promesa de una rápida reparación de caminos por parte del Estado, luego del aislamiento de más de 100 días que afectó a estas comunidades entre los meses de abril a julio del 2025, es solo una intención de deseo, pues poco o nada es lo que se está avanzando en las reparaciones, a excepción de la empresa menonita.

Inicio tardío y trabajo lento

A diferencia de las tareas que realizan el personaly maquinarias de la empresa menonita, la firma de vialidad del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, adjudicada por un monto de G. 8.691.651.340 para reparar los tramos, desde la semana pasada y tras reiterados reclamos logró enviar dos obsoletas maquinarias, con lo que está iniciando de forma tardía y lenta estos trabajos.

Al respecto, el concejal departamental Leonardo Lezcano (PLRA), dijo que es una verdadera vergüenza que este tipo de empresa “amiga” haya sido beneficiada para reparar los caminos de la zona. “¿Cómo puede ser que se pretenda realizar un buen trabajo solo con dos motoniveladoras, que lo único que hacen es trabajo de perfilado? Nosotros necesitamos que se levanten los tramos más complicados, como está haciendo la empresa menonita”, sostuvo.

“Necesitamos que se aproveche el tiempo de escasa lluvia y que se avance de forma rápida con las reparaciones para evitar que se repita de nuevo el aislamiento, así como el del año pasado, cuando por más de 100 días nos quedamos incomunicados y sin caminos, y las familias realmente la pasaron muy mal”, dijo el edil.

Con solo dos maquinas, además bastante viejas y obsoletas, no se podrán realizar los trabajos que se necesitan y que están contemplados en el pliego de bases y condiciones. “Necesitamos que las autoridades del Gobierno cumplan de buena forma y, al mismo tiempo, exigir a estas empresas que realicen trabajos serios, que las tareas se puedan apurar por la urgencia del caso”, concluyó.

<b>Avance de trabajos</b>

Operarios de la empresa menonita Mawes S.A., de Wesly Wieb, adjudicada por casi G. 8.000 millones para reparar caminos en la zona, ya lograron habilitar más de 20 kilómetros de caminos, consistente en levantes, compactación y perfilada de terraplén, además de cunetas y limpieza de laterales. Los trabajos se concentran en el camino que parte desde la Bioceánica hacia la localidad de Toro Pampa.

Por de pronto, las tareas con semejanza de trabajo continúan en los lugares más críticos, como ser la zona denominada 40 y 30 Syry, siempre en este mismo tramo de camino, en una distancia de 75 kilómetros. En solo 30 días de continuos trabajos, día y noche, ya se puede observar la calidad de reparación del camino, que caracteriza desde siempre a esta empresa menonita de la zona