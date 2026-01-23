Alto Paraguay: piden demandar a empresa vial por no reparar caminos

Consultado al respecto de por qué aún no se presenta esta empresa a realizar las reparaciones de los caminos en el Alto Paraguay, el jefe departamental dijo estar profundamente decepcionado de esta total irresponsabilidad de parte de los responsables de esta firma de vialidad, atendiendo la urgencia que se tiene en la zona para que se reparen los caminos.

“Se debe ver el contrato y buscar anular esta adjudicación”, refirió.

“En varias ocasiones intenté comunicarme de forma telefónica con el dueño de esta empresa, e inclusive le dejé mensajes sobre la necesidad de que pueda comenzar los trabajos; sin embargo, lastimosamente no obtuvimos ninguna respuesta, pues no atiende las llamadas ni tampoco devuelve los mensajes, demostrando así una total falta de respeto a todo el departamento y a la misma institución de la Gobernación.”

El gobernador dijo que esto sucede cuando las licitaciones son favorecidas a empresas que no son de la zona del Chaco, pues no conocen nuestras realidades.

“Es desastrosa la actuación de esta firma, por lo que se deben ver los mecanismos que se contemplan en el contrato realizado con el MOPC, y si no desea venir a la zona, entonces buscar anular y dar los trabajos a empresas serias. No podemos seguir esperando tanto tiempo”, sostuvo Méndez.

En contrapartida, el jefe departamental mencionó el actuar de la otra empresa, la de Mawes S.A., cuyos personales están trabajando desde el día 6 de enero, y ya se pueden observar varios kilómetros de caminos mejorados.

“Es que esta firma de vialidad menonita es de la región y está acostumbrada a realizar trabajos serios y responsables”, puntualizó.

“Lastimosamente, no está a nuestro alcance terminar con el contrato de la empresa que no acude a trabajar, pues la licitación fue realizada por el MOPC y no por la Gobernación. Nosotros solamente podemos insistir, que es lo que estamos haciendo, exigir y denunciar, pero solo eso”, dijo finalmente el gobernador.

Empresas adjudicadas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones adjudicó por un monto superior a los G. 16.500 millones a las empresas Mawes S.A., de Wesly Wiebe, por un monto de G. 7.976.700.000, y a la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman por G. 8.691.651.340, para reparar los caminos del Alto Paraguay.

Los trabajos comprenden la carga de 50.000 a 100.000 metros cúbicos de tierra y el procesamiento de terraplén, además de 75 a 150 kilómetros de limpiezas laterales, cuneteados y perfilación, así como la colocación de 300 metros de tubos para los sistemas de desagües.

La orden de inicio era del 5 de enero, luego de más de cinco meses de postergación, debido a que desde el Ministerio de Economía y Finanzas no se autorizaba la firma de contrato por la falta de disponibilidad financiera; o sea, no existía dinero, a pesar de que estas dos empresas fueron adjudicadas el pasado 25 de agosto del 2025.

El contrato contempla ocho meses de duración de los trabajos. Este largo plazo se debería más bien a la falta de un desembolso seguro y permanente de parte del MOPC a las empresas de vialidad, pues si existiese dinero suficiente, la empresa menonita de Wiebe asegura poder terminar los trabajos en menos de tres meses.

Chávez Hausman

A inicios de enero habíamos conseguido hablar con el ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, consultado por qué aún no comienzan los trabajos, el mismo había manifestado que primeramente debían recorrer con la gente del MOPC la zona, para ver los lugares críticos que deben ser trabajados.

Al respecto, el director del distrito Alto Paraguay, ingeniero Humberto Argüello, mencionó que ya se realizó el recorrido con los personales de esta empresa y que deberían comenzar los trabajos en esta semana; sin embargo, hasta la fecha de hoy viernes, aún no se logra observar ninguna maquinaria de Chávez Hausman por el Alto Paraguay, por lo que lógicamente no pueden iniciar ningún trabajo.