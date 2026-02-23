Estudiantes del Alto Paraguay inician período escolar en aulas confortables

En un ambiente de verdadero bullicio, los estudiantes acudieron a sus escuelas en este primer día de clases en esta capital departamental. Se podían observar las sonrisas de los más pequeños, acompañados de sus padres; el reencuentro con los compañeros sin duda era el momento más esperado por la mayoría de los niños y jóvenes.

Lea más: Entregan aula y mobiliarios a comunidad indígena de los Maskoy en Puerto Casado

Este panorama de felicidad se vio reflejado una vez más en que las escuelas presentan una estructura edilicia en buenas condiciones, con aulas confortables, todas climatizadas. Inclusive, varias de las instituciones educativas de la comunidad ya cuentan con aulas modelo, inauguradas en 2025 por el gobierno departamental.

De hecho, esta situación de ver las escuelas en buenas condiciones, bien diferente a la realidad del país, se viene dando desde hace un buen tiempo en todo el Alto Paraguay, inclusive en las comunidades indígenas, gracias al trabajo que realizan de forma unida las autoridades con las cooperadoras escolares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En varias poblaciones fueron los padres de familia, a través de actividades lucrativas realizadas, quienes se encargaron de dotar de equipos de aire acondicionado a las aulas donde estudian sus hijos, esto atendiendo las altas temperaturas que se registran durante todo el año en la región chaqueña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director del Colegio Ángel Muzzolón, licenciado Leonardo Lezcano, al tiempo de resaltar estos logros en la estructura edilicia de su institución, dijo que la idea es asegurar la calidad educativa de los jóvenes, en busca de formar ciudadanos útiles tanto para sus familias como para la comunidad. El colegio cuenta con más de 150 alumnos del tercer ciclo y la educación media.

En tanto, el licenciado Federico Farías, director de la escuela San Miguel, destacó el aumento significativo de la población estudiantil. “Hace menos de cinco años no superábamos los 100 alumnos y hoy en día ya llegamos a 170 estudiantes”, dijo el educador, lo que demuestra la confianza de los padres de familia en la educación impartida en esta institución.

La otra escuela de esta comunidad, considerada cabecera del distrito, es Ramón Bejarano, con una población estudiantil superior a los 400 escolares. Sus aulas también presentan una estructura sólida para comodidad de los niños, jóvenes y sus educadores.

Almuerzo escolar

En estas tres instituciones que visitamos pudimos observar que, desde tempranas horas, el equipo de cocineras de cada escuela estaba en pleno trabajo de preparación del almuerzo escolar que deberá ser servido al mediodía. Las tres escuelas cuentan con modernos comedores escolares.

En todo el distrito de Fuerte Olimpo, incluidas las comunidades indígenas, las instituciones educativas cuentan con cocinas-comedores, donde se prepara de manera diaria el almuerzo para los niños y jóvenes.

A nivel departamental

El licenciado Enrique Arias, director departamental, dijo que desde la fecha más de 4.500 niños y jóvenes inician el período escolar en un ambiente propicio para el desarrollo de las clases, tanto para los estudiantes como para los educadores. “No tenemos reporte de escuelas en malas condiciones”, dijo el funcionario.

Lea también: Comedor climatizado para escolares Ishir en Fuerte Olimpo

Mencionó además que, a través de consultas con los directores de escuelas, se puede tener la certeza que desde hoy también se está sirviendo el almuerzo escolar en todo el departamento, esperando que esto continúe así, ya que es un condimento más que necesario para asegurar el aprendizaje de los escolares, sentenció.

En relación con los kits escolares, se distribuyeron en todas las escuelas y se espera el reporte de los directores para verificar si faltan en algunos lugares, a fin de implementar el sistema de redistribución y así asegurar que todos los estudiantes del Alto Paraguay accedan a este beneficio que brinda el Estado, dijo finalmente el educador.