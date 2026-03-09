Con trabajos parches logran evitar aislamiento de Bahía Negra

Las últimas lluvias que se produjeron en el departamento dejaron prácticamente aislados por más de una semana a los pobladores del distrito de Bahía Negra, atendiendo que varios tramos del camino que llega a la comunidad solo podían ser transitados por vehículos todo terreno, por lo que se tuvo que paralizar de manera temporal el servicio del transporte público.

Además, los camiones transportadores de mercaderías no podían abastecer a los comercios de la zona, situación que comenzó a causar preocupación a los pobladores, ante el temor de sufrir un nuevo aislamiento, así como había acontecido el año pasado.

Ante esta urgencia vial, maquinarias de la Gobernación y del MOPC comenzaron a realizar trabajos de despeje en las zonas críticas, a fin de normalizar el tránsito para todo tipo de vehículos, al menos por ahora, atendiendo que estas reparaciones solo son parches, y una nueva lluvia puede volver a ocasionar la inundación del camino.

Los lugares considerados críticos deben ser cargados de tierra y habilitar las cunetas, los despejes laterales y la colocación de sistemas de desagües que puedan permitir la circulación de las aguas de lluvia. Solo así se podrá tener un camino más seguro.

Empresas adjudicadas

Este camino debe ser reparado por una de las dos empresas adjudicadas por el MOPC, consistente en la carga de terraplén y compactación en los lugares donde más se necesite, acompañado de los sistemas de desagües y las cunetas. Solo así se podrá evitar que las aguas de lluvia inunden los tramos.

Las dos empresas adjudicadas son Mawes S.A., de Wesly Wiebe, por G. 7.976.700.000, y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por G. 8.691.651.340, quienes deben realizar la carga de entre 50.000 y 100.000 metros cúbicos de tierra, el procesamiento de terraplén, además de entre 75 y 150 kilómetros de limpiezas laterales, cuneteado y perfilación, así como también la colocación de 300 metros de tubos para los sistemas de desagües.

La primera de estas empresas, de origen menonita y con arraigo en el departamento, ya logró habilitar más de 30 kilómetros de camino en el tramo Toro Pampa y la ruta Bioceánica, y actualmente se encuentra trabajando en el camino que conduce a Fuerte Olimpo, subcontratada por la empresa Chávez Hausman.

Empresa fantasma

Precisamente la empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman es a la que los pobladores califican de “fantasma”, pues comenzó de manera bastante tardía los trabajos en relación con la orden de inicio y solo logró enviar a la zona unas tres maquinarias, consideradas por los automovilistas que circulan por estos caminos como viejas y obsoletas.

Con pocos operarios y maquinarias, solo pudo realizar trabajos de perfilado en algunos tramos del camino que llega a Puerto Casado, para después prácticamente desaparecer, a pesar de que el responsable, es decir el ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, había mencionado a este medio que estaba enviando más maquinarias al departamento; sin embargo, esto hasta el momento no sucedió.

El jefe de distrito del MOPC en el Alto Paraguay, ingeniero Humberto Arguello, había mencionado que desde la institución ya notificaron a los responsables de esta empresa que deben enviar más maquinarias a la zona de trabajo, pues con lo que tienen poco o nada podrán avanzar en la tarea de las reparaciones.

Desde la Junta Departamental se está preparando una nota de repudio contra esta empresa y, por sobre todo, por la pasividad de los responsables del MOPC con esta firma de vialidad, atendiendo la urgente necesidad que se tiene en el Alto Paraguay en relación con la reparación de los caminos.

Por de pronto, los pobladores del distrito de Bahía Negra ruegan que no se produzcan lluvias, y sobre todo de gran volumen, pues esto puede ocasionar que nuevamente las aguas inunden los trabajos “parches” realizados por los operarios del MOPC y la Gobernación.