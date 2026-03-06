Alto Paraguay: la historia se repite, Bahía Negra aislada por falta de caminos

Las zonas más críticas donde las aguas comienzan a tomar el camino se localizan en Bandera Hovy, Caburé’i y Santa Teresita, en un tramo de casi 10 kilómetros, donde se observan varios cortes y gran cantidad de agua tras las lluvias registradas últimamente, mencionó Estanislao Báez, poblador de la zona.

Lea más: Pobladores de Bahía Negra están al borde del aislamiento debido a la falta de reparación de caminos

Estos lugares solo se pueden pasar con vehículos que posean sistema 4x4; de lo contrario sería un gran riesgo intentarlo con medios de transporte que no sean todo terreno. Además, las huellas dejadas por el paso de las camionetas comienzan a empeorar el panorama, dijo el entrevistado.

Aislados

No podemos meter vehículos transportadores de mercaderías, por lo que en breve podría darse desabastecimiento en los comercios, dijo Derlis Silva, comerciante de la zona. A esto se le suma la paralización del servicio del transporte público de pasajeros que cubre el itinerario desde la capital del país y Concepción con poblaciones del distrito.

Se juega con las necesidades de los pobladores a consecuencia de la desidia y la corrupción de parte de nuestras autoridades, dijo Silva, al tiempo de preguntarse qué pasó de la empresa “fantasma” del ingeniero Chávez Hausman, a quien el MOPC le adjudicó la reparación de los caminos de la zona con un monto millonario de casi G. 9.000 millones y, sin embargo, no aparece por estos lugares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A nuestros gobernantes no les interesa nuestro sufrimiento o padecimiento; están en otras jodas. No tenemos gobernador, intendente ni concejales, pues los mismos, con su silencio de denunciar estas irregularidades, se convierten en cómplices de esta verdadera corrupción", sentenció.

Cada año se suceden estos aislamientos y cada vez es mucho peor, así como sucedió en el 2025, “cuando por más de tres meses no se pudo salir de los hogares, ni siquiera para comprar alimentos; ni hablar a la hora de tratar de trasladar a nuestros enfermos hacia otras regiones, atendiendo la carencia sanitaria del departamento”.

Comentó que ahora dependen de nuevo de la madre naturaleza, que paren las lluvias para que se pueda transitar por la zona, y así no se puede continuar. “Esto debe parar, por lo que pide a los pobladores de la zona organizarse para denunciar estas injusticias y exigir que se mejore la situación vial”, enfatizó.

Licitación

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones adjudicó a las empresas del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman por un monto de G. 8.691.651.340 y a Mawes S.A., de Wesly Wiebe, por G. 7.976.700.000 la reparación de los caminos en el Alto Paraguay.

Lea también: Escaso avance en la reparación de caminos en Alto Paraguay por parte de empresa amiga del MOPC.

Los trabajos, según el pliego de bases, contemplan la carga de 50.000 a 100.000 metros cúbicos de tierra y el procesamiento de terraplén, además de 75 a 150 kilómetros de limpiezas laterales, cuneteados y perfilación, así como la colocación de 300 metros de tubos para los sistemas de desagüe.

Hasta la fecha, la empresa Mawes logró habilitar unos 30 kilómetros de camino levantado y compactado en el tramo que une Toro Pampa con la ruta bioceánica, y actualmente está trabajando en el camino que llega a Fuerte Olimpo, subcontratada por la empresa Chávez Hausman, quien al inicio solo envió unas tres maquinarias obsoletas para realizar trabajos de perfilado en el camino que conduce a Puerto Casado.

Desde el miércoles se pueden observar máquinas trabajando solo en el camino que conduce a la capital departamental, mientras que en los demás tramos o caminos absolutamente nada. A esto se suma que, hasta la fecha, no se realizaron trabajos para la colocación de los sistemas de desagüe contemplados en la licitación.