Lluvias de grandes proporciones benefician al Alto Paraguay

La zona oeste de Bahía Negra fue uno de los lugares donde se registraron las mayores precipitaciones. En la misma comunidad, la marca fue de 70 mm, pero a solo 15 kilómetros del casco urbano las lluvias superaron los 120 mm, poniendo en riesgo el frágil camino de tierra del lugar, que hasta la fecha sigue sin ser reparado por las empresas adjudicadas por el MOPC.

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Siempre en el sector oeste del departamento, pero ya en el distrito de Fuerte Olimpo, las precipitaciones superaron los 100 mm. Es el caso de la comunidad de María Auxiliadora, donde hasta ayer ya llovieron 115 mm. Esta población se ubica al costado del camino que va hacia Bahía Negra, por lo que es fácil deducir cómo se habrán inundado ciertos tramos, atendiendo a que aún no se están realizando trabajos de arreglo.

Partiendo desde esta localidad hacia la parte este, casi a orillas del río Paraguay, específicamente en la estancia Miranda, la marca de lluvia fue de 190 mm, mientras que más hacia el centro del Alto Paraguay, alrededores de Fuerte Olimpo y Toro Pampa, las precipitaciones no superaron los 50 mm, e inclusive fueron mucho menores en algunas zonas.

En la parte sur del departamento también se registraron lluvias dispersas. Así, en el puesto policial 65, donde se une el camino de tierra que conduce a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra con la ruta bioceánica, la lluvia fue de 70 mm, y a 15 kilómetros del lugar, en la zona conocida como Tres’i, las precipitaciones superaron los 115 mm.

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Bonanza

Como siempre se suele decir en el Chaco, la lluvia es toda una bonanza por el beneficio que representa, sobre todo para los ganaderos y las comunidades cuyos pobladores consumen agua de aljibe o tajamares. Es por eso que, para la población en general, resulta más que beneficioso este gran caudal de agua.

Además, se debe tener en cuenta que contar con lluvias de gran volumen antes del inicio del invierno es verdaderamente una bendición, atendiendo a la temporada de sequía que suele ser catastrófica en el Chaco. Por de pronto, los tajamares y aljibes cuentan con buen reservorio de agua.

Caminos

En contrariamente a la alegría que producen las lluvias, la otra cara de la moneda pone de manifiesto la preocupación por el escaso avance en el arreglo de los caminos en algunas zonas, como la lejana Bahía Negra. Esto se debe al incumplimiento de contrato por parte de una de las empresas adjudicadas por el MOPC para estos trabajos.

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Donde ya se pueden observar mejoras considerables en la reparación del camino es en el tramo de 140 kilómetros que une a Fuerte Olimpo con la nueva ruta bioceánica. En esta zona, hasta la localidad de Toro Pampa (75 kilómetros), la empresa Mawes se encargó de reparar las zonas críticas, realizando levantamiento y compactación de terraplén.

La misma empresa fue subcontratada por la empresa Chávez Hausman para realizar el arreglo de los 65 kilómetros del camino que llega a la capital departamental. Esto debido a la falta de maquinarias de la citada firma, que de forma insólita fue adjudicada por el MOPC por casi G. 9.000 millones para estas tareas.

Concejales departamentales enviaron recientemente una nota a la ministra Claudia Centurión, denunciando el supuesto incumplimiento de contrato de esta empresa, es decir, la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, y solicitando, de ser factible, dejar sin efecto el contrato y, en su reemplazo, contratar a empresas que tengan arraigo en el departamento.