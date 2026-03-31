Bahía Negra: Gobernación no logra terminar millonaria obra iniciada hace casi dos años

Transitar las calles de tierra de esta comunidad chaqueña, sobre todo en días de lluvias, se convierte en toda una odisea para los pobladores. Es por eso que el proyecto de cementar varias cuadras, anunciado por la Gobernación, fue toda una celebración, atendiendo que se estaría dando algo de solución, sobre todo en las principales arterias.

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El gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, anunciaba con bombos y platillos a los moradores del lugar esta importante obra, y tras la licitación pública, se adjudicaron los trabajos a la empresa Consultoría y Servicios S.R.L., de Pedro Torres, a un costo de G. 3.842.950.000, con un plazo de 120 días para terminar los 1.100 metros de cementado de las calles.

Inicio y demora

El propio jefe departamental, acompañado de concejales, el intendente Joao Ferreira y representantes de la empresa constructora, participaron de la palada inicial el pasado 14 de noviembre de 2024, con el compromiso de que los trabajos debían culminar en 4 meses, es decir, 120 días.

Según los pobladores, desde el inicio las tareas eran a medias e, inclusive, en varias ocasiones se abandonaron por completo los trabajos. Desde la misma Gobernación argumentaban que, por las precarias condiciones de los caminos, la empresa no podía recibir los materiales; sin embargo, la población está asentada a orillas del río, por lo que se disponía de transporte fluvial.

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Esta demora, y sobre todo el abandono de la obra, complicó en demasía el tránsito de las personas por el lugar, atendiendo que en los días de lluvias se acumula gran cantidad de agua debido a la falta de canalización.

Tras las primeras denuncias realizadas por los moradores sobre la situación irregular de los trabajos en esta obra, en julio de 2025, el gobernador, al ser consultado sobre la paralización de las tareas en ese entonces, había mencionado que obedecía al aislamiento que sufrió el Alto Paraguay, cuando por 100 días no se podía transitar por la falta de caminos.

Este aislamiento forzado del año pasado se produjo a finales de marzo, cuando llegaron las primeras lluvias; y si tomamos en cuenta que la palada inicial se dio el 14 de noviembre y que se tenía que culminar en 120 días, cuando se iniciaba el aislamiento las calles ya debían estar cementadas en su totalidad, es decir, las 11 cuadras.

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En aquella oportunidad también le consultamos al jefe departamental sobre el costo de la obra, alegando que de los casi G. 4.000 millones del precio total, ya habían desembolsado G. 1.450 millones, y que el resto se estaría desembolsando de acuerdo al avance de los trabajos, prometiendo que se terminarían las tareas, pues la obra se realiza en la modalidad plurianual 2024 y 2025.

De ninguna manera esto será una obra abandonada o fantasma, tal cual denunciaban varios pobladores, aseguraba por entonces el gobernador, a quien volvimos a preguntarle en esta ocasión sobre el por qué de estos retrasos, ya que se está llegando a casi 2 años del inicio de los trabajos y aún no se logran terminar.

Quisimos conocer además el porcentaje de avance de los trabajos y el monto total que ya recibió la empresa contratista, pero lastimosamente el jefe departamental no respondió nuestros mensajes. En la próxima semana, los concejales departamentales sesionarán en Bahía Negra y podrán evidenciar el avance de los trabajos y el por qué no se logra culminar esta importante y millonaria obra.

Ubicación geográfica

Bahía Negra se ubica al norte del Alto Paraguay sobre la ribera del río, a unos 850 km de la capital del país. Es prácticamente la última población del país en la zona norte del Chaco, hace de frontera con el Brasil y Bolivia. Uno de sus peores males es la falta de caminos de todo tiempo, de hecho en estos momentos solo se llega al lugar con vehículos todo terreno.