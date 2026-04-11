Fuerte Olimpo: denuncian uso de vehículo estatal para favorecer a esposa del gobernador

La denuncia proviene del precandidato a jefe comunal de Fuerte Olimpo, Osmar Fiori, quien alega que su eventual contrincante, la precandidata al mismo cargo Camila Ramírez, esposa del gobernador Arturo Méndez, estaría utilizando bienes pertenecientes a la institución para promocionar su candidatura.

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Ambos precandidatos son del mismo movimiento Honor Colorado, y Fiori refiere que la mujer busca de esta forma torcer la voluntad de los votantes, utilizando vehículos de la Gobernación para el traslado de sus adherentes, a quienes obliga lealtad previa, direccionado a los comicios electorales.

El denunciante exhibió una fotografía donde se muestra a un grupo de personas junto a una camioneta con el logo de la Gobernación de Alto Paraguay, con la siguiente expresión: “Gracias a nuestra flamante candidata Camila, el Sr. Lope’i ya está en su residencia. Buena esa, líder”.

El vehículo estatal habría sido utilizado para transportar a un supuesto adherente de la esposa del gobernador. que según la fotografía sería una persona con problemas de movilidad, atendiendo a que utiliza muletas para su desplazamiento.

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Polémica entrega de víveres

Días pasados, y en medio de esta verdadera guerra política, se producía un enfrentamiento entre dos sectores del Partido Colorado por la distribución de kits de víveres enviados por la Secretaría de Emergencia Nacional, en una comunidad indígena del distrito de Puerto Casado, donde el diputado nacional, el polémico José Domingo Adorno, está candidatando a su esposa, Silvana Fretes, para el cargo de intendenta.

El enfrentamiento lo protagonizó el exintendente Hilario Adorno, hermano del parlamentario, condenado a tres años y ocho meses de cárcel, quien prácticamente atacó al actual intendente interino, electo por los concejales, Domingo Vera, quien también busca la reelección. Todos los actores de estos enfrentamientos y el uso indebido de los medios estatales pertenecen al mismo movimiento Honor Colorado.

A medida que vayan pasando los días y más se acercan los comicios electorales, el tono de los discursos de los precandidatos probablemente siga subiendo, considerando los primeros episodios que ya se están viendo.