Puerto Casado: los hermanos Adorno casi se trenzan a golpes con políticos “rivales” durante entrega de víveres en la comunidad “Machete Vaina”

La riña se registró en la tarde de ayer, jueves, en la comunidad de los Maskoy, denominada Machete Vaina, durante la entrega de kits de víveres de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a las familias del lugar. El acto fue aprovechado por los políticos oportunistas para “figuretear” a fin de conseguir réditos personales y potenciar las figuras de sus candidatos a los cargos municipales.

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Uno de los grupos estuvo liderado por el diputado José Domingo “Mino” Adorno, quien llegó al lugar en compañía de su hermano, el intendente Hilario Adorno, condenado a tres años y ocho meses de prisión por hechos de corrupción. Actualmente, el caso se encuentra en proceso de apelación.

Por el otro bando apareció el intendente Domingo Vera, elegido por los concejales municipales para culminar el mandato iniciado por Hilario Adorno y que, además, es actual precandidato a la Intendencia. Estuvo acompañado por candidatos a la concejalía de su mismo movimiento político.

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Existe una fuerte rivalidad entre el grupo de Vera, que responde al gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez (ANR-HC), y el que comanda el parlamentario Adorno, quien candidata para el cargo de intendenta a su pareja sentimental, Silvana Fretes.

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Todos estos políticos pertenecen al Movimiento Honor Colorado, pero se enfrentan como “acérrimos rivales” en la previa de las elecciones internas con miras a los comicios municipales.

En el video viralizado se puede observar cómo la funcionaria de la SEN, antes de iniciar la entrega de los kits de alimentos, menciona que la asistencia es para todos, sin distinción de banderías políticas. En un gesto de prudencia, atendiendo la tirantez en la Municipalidad, menciona la presencia del diputado Adorno y del intendente, sin especificar el nombre.

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Esto habría alterado a Hilario Adorno, quien le recriminó –según se observa en la filmación– a la mujer. Dijo que él es el intendente y que el otro que se encontraba presente, en referencia a Vera, es simplemente un usurpador.

La funcionaria de la SEN buscó apaciguar el ambiente, pero sin éxito. Los Adorno manejan Puerto Casado como su feudo.

Se observa en las imágenes la manera en que Hilario Adorno le desafió a uno de los presentes, que se trataría del intendente en ejercicio de Puerto Casado, Vera. En un momento, se abalanzó hacia él, pero algunos de los presentes lo detuvieron y consiguieron apartar a los contrincantes, evitando así una agresión física.

Pasados algunos minutos, donde se calman los ánimos de todos, se puede escuchar cómo los Adorno, José Domingo e Hilario, le recriminan a la funcionaria de la SEN por permitir la presencia de Vera en el acto.

Se puede observar, además, cómo una persona procede a arrojar agua en el rostro del intendente Vera, pero no pasó a mayores. Finalmente, luego de que se calmaran los ánimos, se llevó a cabo la entrega de los kits de víveres.

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El propio diputado José Adorno, así como la propia Gobernación de Alto Paraguay, se encargaron de publicar en perfiles oficiales de redes sociales la entrega de kits de víveres por la SEN. Tanto el parlamentario como el gobernador, Méndez, se atribuyeron como logro la asistencia para los nativos.

Quisimos hablar con la SEN sobre lo acontecido en esta comunidad indígena y sobre el motivo de la presencia de los políticos oportunistas, pero el ministro Arsenio Zárate no respondió nuestros mensajes ni llamadas telefónicas.