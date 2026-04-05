Internas municipales “al rojo vivo” en Luque

La falta de unidad en carpas cartistas ya está dejando los primeros “heridos y contusos” en Luque a medida que se acercan las elecciones internas partidarias del 7 de junio.

Por un lado, en carpas del diputado cartista Diego Candia, cuyo padrino político es el intendente Carlos Echeverría, se estaría presionando a los funcionarios municipales para asistir a mítines políticos, compartir su propaganda en sus redes sociales bajo amenaza de ser despedidos o enviados al “freezer”.

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Incluso un grupo de funcionarios denunció al intendente Carlos Echeverría por despidos injustificados ante el Ministerio del Trabajo. La fecha para la audiencia de conciliación laboral está marcada para el próximo 9 de abril.

También varios funcionarios permanentes que tenían grado de jefaturas fueron removidos por apoyar al otro candidato cartista Hugo Farías, como por ejemplo, el funcionario Pedro “Ka’i” González, que dejó de ser director de Aseo Urbano de la Municipalidad de Luque.

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En carpas del otro cartista, Hugo Farías, quien era juez de Faltas municipal, también hubo denuncias de presión, pero a cocineras del programa Hambre Cero, mediante la empresa Arte Culinario, propiedad de su madre, Aida Aquino de Farías.

Incluso se filtró un audio en el que aparentemente la madre del cartista, quien fue recientemente imputada por supuesta explotación laboral, amenazaba con despidos a sus empleadas que no apoyaban la candidatura de su hijo.

El respaldo político de Hugo Farías incluso llevó a varios parlamentarios a minimizar las graves denuncias laborales y a amenazar a la fiscala que imputó a Aida Aquino de Farías.

Hugo Farías intentó desmarcarse de las denuncias laborales alegando que no tenía participación en la empresa de su madre, sin embargo durante un mitin político el diputado cartista Rodrigo Gamarra amenazó públicamente a la fiscala Sophia Galeano. En el acto estaba el senador Derlis Maidana, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.