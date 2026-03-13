De nuevo se complica situación de pobladores de Bahía Negra tras arreglo chapucero de caminos

Tal como lo habíamos mencionado, los trabajos precarios de reparación del camino, realizados por maquinarias de la Gobernación y del Ministerio de Obras Públicas, la semana pasada, duraron solo unos pocos días, pues las lluvias que superaron los 100 mm en la zona nuevamente complican la situación y presagian el aislamiento de los pobladores del distrito.

A esto se suma que no se implementan las barreras de clausura en los días de lluvia, a pesar de que el propio gobernador, Arturo Méndez, cartista, se había comprometido a solventar el salario para contratar al personal que se encarguen de esta tarea; es decir, cerrar los portones que existen en lugares estratégicos para evitar un mayor deterioro del camino.

Trabajos chapuceros

A principios de marzo, los pobladores de la zona de Bahía Negra denunciaban estar nuevamente aislados tras las lluvias que se produjeron, atendiendo a que solo podían circular por estos caminos aquellos conductores con vehículos todo terreno, razón por la cual se había paralizado de forma temporal el servicio del transporte público

Tampoco podían llegar a la zona los camiones transportadores de mercaderías. Se temía un posible desabastecimiento de los comercios. Ante esta emergencia, personal de la Gobernación se encargó de desbarrar aquellos lugares críticos, para luego realizar la perfilada y así permitir nuevamente la circulación de todo tipo de vehículos.

A esta tarea también se sumaron maquinarias del MOPC, que comenzaron a perfilar el trayecto desde Toro Pampa hasta la localidad de María Auxiliadora, el mismo camino que conduce a Bahía Negra. Desde un principio se mencionaba que esto era solo una reapertura de emergencia y que, de producirse nuevas lluvias, los caminos volverían a quedar afectados, atendiendo a que aún no se realizan los trabajos de cargada de tierra y, sobre todo, la colocación de los sistemas de desagüe.

Las lluvias que se produjeron a inicios de esta semana y que superaron los 100 mm en la zona de Bahía Negra volvieron a causar estragos en las zonas reparadas. A esto se suma la falta de conciencia de los automovilistas, que no respetan las clausuras y no esperan un poco más a que se seque el camino para poder transitar.

Este jueves, una ambulancia todo terreno que partió de Fuerte Olimpo para traer a dos mujeres embarazadas desde Bahía Negra solo pudo llegar con la ayuda de otros vehículos, por lo que las pacientes fueron evacuadas a bordo de una embarcación donada recientemente por el gobierno de la India.

Empresas

El reclamo de los pobladores hace relación a la desidia de las autoridades del MOPC para apurar el trabajo de las empresas que fueron adjudicadas para estas tareas. Sucede que en varios tramos considerados difíciles de este camino se deben realizar levantes y compactación de terraplén, además de la colocación de sistemas de desagües para permitir la circulación de las aguas de lluvia.

Solo de esta forma se podrá evitar que las aguas inunden tramos, tal como está sucediendo en los últimos días. Además, se debe realizar la limpieza de los laterales, pues el camino para llegar a esta lejana comunidad, en varias zonas, prácticamente es solo un sendero debido a las malezas que abundan a los costados.

Las empresas Mawes S.A., de Wely Wiebe, y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman fueron adjudicadas para realizar estas reparaciones por un monto total que supera los G. 16.500 millones. Hasta la fecha, solo la primera de ellas, que tiene arraigo en el departamento, está cumpliendo la tarea en varios tramos del camino que llega hasta la ruta bioceánica.

La otra empresa, en este caso la de Chávez Hausman, considerada como “fantasma” por los pobladores, solo envió unas pocas y viejas maquinarias, con lo que desde hace varias semanas realiza únicamente perfiladas del camino que llega a Puerto Casado. Precisamente, esta firma procedió a subcontratar a la empresa Mawes para reparar el camino que llega a Fuerte Olimpo.

El camino de 140 km que une a la capital departamental con un trayecto de la ruta bioceánica se encuentra en buenas condiciones, debido a que esta empresa menonita logró realizar el levante y la compactación de suelo en todos los lugares considerados críticos, razón principal por la cual no fue afectado por las lluvias.