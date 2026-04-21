Mucha lluvia en zonas inundadas del Alto Paraguay profundiza situación de aislamiento

A inicios de la semana pasada se registraron precipitaciones que superaron los 250 mm en sectores del principal camino que conecta a estos distritos con el resto del país. Esta situación dejó varios kilómetros completamente bajo agua, en tramos donde no se realizaron trabajos básicos como el levantamiento de terraplén ni la instalación de sistemas de desagüe.

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En estos mismos puntos, nuevas lluvias cercanas a los 100 mm volvieron a caer en los últimos días, aumentando el caudal sobre extensos tramos de caminos anegados. Esto intensifica el aislamiento de numerosas comunidades, considerando que el tránsito por la zona se vuelve prácticamente imposible.

Planificación tardía

Una comitiva de funcionarios de la Gobernación, encabezada por el propio gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, llegó hasta uno de los puntos críticos donde las aguas inundaron varios kilómetros del camino, ubicado a unos 70 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo. En el lugar anunciaron que se impulsará una especie de planificación junto a responsables del MOPC y de la empresa Mawes S.A., una de las adjudicadas para la reparación, con el objetivo de rehabilitar el tramo.

La información fue difundida a través de la página oficial de la institución. Sin embargo, la reacción de los pobladores no se hizo esperar: una mezcla de indignación y frustración se expresó en distintos grupos de WhatsApp integrados por usuarios del camino y productores de la zona. Coincidieron en que, una vez más, la respuesta de las autoridades llega de forma tardía.

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“Hace años que nuestras autoridades vienen planificando y hasta ahora no se ve ningún resultado positivo. Con cada lluvia volvemos al aislamiento”, reclamaban algunos. Otros señalaban que lo realizado por el jefe departamental responde más a una estrategia de exposición en redes sociales que a una solución real de fondo.

“No tienen idea de lo que es trabajar, solo piensan en llenar sus bolsillos con el mal uso del dinero público”, cuestionó Derlis Silva. “Es siempre la misma situación: cuando comienzan los cortes de camino intentan hacer creer que están trabajando, pero durante la temporada seca no hacen nada para mejorar los caminos”, sostuvo.

Auditoría

Mirian Gómez, productora de la zona, señaló que por el momento su establecimiento ganadero, así como el de algunos vecinos, aún no se encuentran aislado y mantiene salida hacia la ruta bioceánica. Esto es posible gracias a los trabajos encarados por los propios productores en el 2025, cuando también lograron instalar varios sistemas de desagüe. Posteriormente, la empresa Mawes S.A. realizó algunos retoques para reforzar la estructura vial.

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Actualmente, existe un tramo de aproximadamente 30 kilómetros que permanece transitable. Sin embargo, el resto del camino en dirección a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra presenta varios sectores completamente inundados. Si bien la situación responde en parte al alto volumen de lluvias, también se atribuye a la falta de obras fundamentales como el levantamiento de terraplén y la instalación adecuada de sistemas de drenaje.

“Estamos evaluando, junto a un grupo de productores, impulsar una acción legal para conocer el destino de los G. 17.500 millones que el Estado destinó para la reparación de estos caminos. Queremos saber qué trabajos se realizaron con tanto dinero, porque en la práctica es poco o nada lo que se ha mejorado en estos tramos”, enfatizó.

Recordó además que en años anteriores, con otros gobiernos, ya se repitieron situaciones similares: se asignaron sumas millonarias para reparaciones, pero solo se ejecutaron intervenciones superficiales que no resistieron las primeras lluvias. Según indicó, se mantiene el mismo esquema de subcontrataciones por parte de las empresas adjudicadas, sin resultados duraderos en la infraestructura vial.