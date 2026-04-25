Aislamiento en Alto Paraguay: denuncian silencio de autoridades sobre reparación de caminos

El tramo afectado por la inundación es de unos 10 kilómetros aproximadamente. El problema sobre todo se localiza en la zona denominada Búfalo, en el principal camino que comunica a los pobladores de los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo con la ruta bioceánica y, con ello, con el resto del país.

En este tramo de 10 kilómetros se produjeron las grandes lluvias a mediados de este mes. La inundación del camino solo se da en algunos sectores, por lo que los pobladores piden a las autoridades acciones inmediatas para llevar a cabo trabajos de desagote y circulación de las aguas, en busca de rehabilitar esta importante vía de comunicación.

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Silencio de las autoridades y actividades proselitistas

Derlis Silva, comerciante de Bahía Negra, manifestó que lo más preocupante de este aislamiento es el silencio de las autoridades, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como de la propia Gobernación de Alto Paraguay. Señaló que nadie brinda información sobre cuándo comenzarían los trabajos de reparación.

“En reiteradas ocasiones busqué dialogar con el gobernador Arturo Méndez colorado cartista. Sin embargo, no atiende su teléfono ni responde los mensajes. Es una verdadera muestra de irresponsabilidad por parte de las autoridades, quienes están concentradas únicamente en actividades proselitistas, en vísperas de las internas municipales, donde la esposa del jefe departamental es candidata para la intendencia de Fuerte Olimpo”, sostuvo.

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Silva afirmó que este nuevo aislamiento responde a la irresponsabilidad de las autoridades y, sobre todo, a la corrupción en el uso del dinero público. “Tuvieron más de G. 16.500 millones para reparar los caminos y, sin embargo, no se hicieron los trabajos como se debía, a pesar de los permanentes reclamos de los pobladores”, expresó.

Consecuencias catastróficas

Finalmente, advirtió que no se puede seguir dependiendo de la acción de la naturaleza para que las aguas bajen por sí solas. “Esto llevaría mucho tiempo y los problemas de desabastecimiento en las comunidades serán catastróficos. Las autoridades deben comenzar a trabajar para apurar la rehabilitación”, concluyó.

Aseguró que a través de los diferentes grupos de WhatsApp existentes entre pobladores de las comunidades y usuarios de estos caminos, se manifestaba la rabia e impotencia hacia las autoridades; sin embargo, son estas mismas personas quienes depositan sus votos por ellas a la hora de las elecciones o, peor aún, no asisten a las manifestaciones que se realizan para exigir caminos de todo tiempo.

La semana pasada, el propio gobernador llegó hasta la zona donde se localizan los tramos inundados y anunció que se encontraba realizando una planificación para dar solución a esta situación; sin embargo, hasta la fecha no se conoce ningún cronograma por parte de la Gobernación ni del MOPC para iniciar los trabajos de reparación.

Caminos alternativos cerrados

Los dueños de las estancias estaban permitiendo el uso de caminos privados que atraviesan sus establecimientos, lo que daba a los pobladores, pese a recorrer mayores distancias, una opción de salida hacia otras regiones del país a través de este sistema.

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No obstante, desde ayer los pobladores mencionan que ya no existe tal permiso, desconociéndose el motivo de esta decisión por parte de los productores, lo que ahora sí podría derivar en un aislamiento total de las comunidades de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

No perder conexión con la ribera

Si bien no se puede transitar hacia la ruta bioceánica y, por ende, tampoco llegar a otras localidades del país, aún existe la posibilidad de evitar el desabastecimiento de las comunidades rurales de Fuerte Olimpo a través del camino que conduce a la capital departamental, que a su vez puede ser abastecida por medio del río Paraguay.

Sin embargo, existen algunos trayectos que, tras las últimas lluvias, quedaron inundados, luego de que maquinaria del MOPC realizara trabajos “de parche” mediante los conocidos “encajonamientos”, que consisten en formar barreras de tierra para evitar que el agua de las cunetas ingrese al camino. No obstante, apenas se registran lluvias, estos sectores se convierten en pequeñas lagunas, tal como ocurrió recientemente.

Los pobladores solicitan a las autoridades intervenir de manera urgente en estos puntos críticos, a fin de poner en condiciones este camino y garantizar una conexión segura entre el casco urbano de la capital departamental y las poblaciones rurales de Toro Pampa, San Carlos, María Auxiliadora, así como las numerosas estancias de la zona.