Alto Paraguay: pobladores de la comunidad Tomarahos solicitan asistencia alimenticia

La comunidad Santa Elena, habitada por los Tomarahos se ubica a unos 65 kilómetros al norte del casco urbano de Fuerte Olimpo, sobre la ribera del río Paraguay. No cuentan con caminos y solo se puede llegar al lugar mediante embarcaciones.

Los pobladores están rodeados de estancias ganaderas y, en varias ocasiones, ya tuvieron altercados con propietarios de estos establecimientos por el uso de caminos privados.

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Gricelda Vera Velázquez, líder de la comunidad, dijo que, de forma increíble, la SEN se olvidó de enviarles la ayuda, atendiendo a que en las demás localidades de la zona, incluso en poblaciones latinas de fácil acceso, ya se distribuyeron recientemente los kits de alimentos. “De nosotros se olvidaron”, mencionó.

Los indígenas piden al ministro de la SEN, Arsenio Zárate, gestionar el envío urgente de los alimentos, atendiendo a que dentro de la comunidad se vive una verdadera emergencia debido a las lluvias registradas en el Chaco, sumadas a la crecida del río Paraguay, situación que además ocasiona la escasez de peces.

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Esto conspira de forma negativa contra la propia comunidad, dijo la mujer, atendiendo a que la pesca es la principal actividad económica de las familias.

“No podemos realizar la venta de peces por la escasez existente, por lo tanto, es crítica la situación económica en la población”, expresó.

“Tampoco podemos comercializar la miel de abeja, porque no es época de producción, por lo que no tenemos forma de generar dinero para la compra de productos alimenticios. En la comunidad existen numerosos niños y personas de la tercera edad, quienes son los más afectados”, explicó la líder indígena.

La mujer señaló además que la población se encuentra muy alejada de cualquier centro urbano, por lo que pidió que el caso sea priorizado como una situación de extrema necesidad.

“Es verdaderamente triste la realidad social que estamos viviendo en la comunidad por la falta de trabajo, lo que conspira contra la manera de conseguir alimentos”, enfatizó.

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La comunidad de María Elena es una de las últimas poblaciones conformadas por familias de los Tomarahos que viven en el país. Incluso, no se conoce otra localidad habitada por integrantes de esta misma etnia indígena, por lo que los pobladores consideran que se debería priorizar la asistencia estatal para estos compatriotas.

Por de pronto, los niños que acuden a la escuela tienen asegurados el almuerzo y la merienda, atendiendo a que semanalmente la empresa adjudicada con el programa Hambre Cero se encarga de proveer productos alimenticios, aunque el beneficio alcanza solamente a una parte de los escolares.