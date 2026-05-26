Las cinco mentiras de Peña: hasta ahora no colocó un centímetro de asfalto en Alto Paraguay

La primera promesa realizada por el primer mandatario, de asfaltar el camino de 140 kilómetros que une a Fuerte Olimpo con la nueva ruta bioceánica, fue hecha a inicios del 2023 cuando visitó esta localidad chaqueña, en el marco de su campaña electoral rumbo a los comicios generales, que finalmente lo proclamó presidente del Paraguay.

Posteriormente, siendo ya presidente de la República, y en el mismo año, volvió a llegar a esta población el 10 de noviembre. En ese momento, al brindar declaraciones, Peña se ratificó nuevamente sobre su intención de asfaltar este camino, luego de participar de una reunión con pobladores y productores de la zona.

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La tercera promesa de llegar con camino de todo tiempo al Alto Paraguay la hizo en mayo del 2024 en la localidad de Loma Plata, en el Chaco Central, durante la inauguración de la Expo Pioneros. Decía entonces el mandatario: “sabemos que en el Alto Paraguay hay un Paraguay entero que todavía está esperando que lleguemos con infraestructura vial”.

Insistía diciendo: “la ruta Bioceánica dio a esta región los primeros kilómetros de camino de todo tiempo, pero todavía tenemos gran parte del Alto Paraguay aislado; por eso tenemos que seguir ampliando la red vial. En esta parte del Chaco los pobladores están esperando que les demos una oportunidad”, sostenía Santiago Peña.

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El año pasado, cuando los pobladores del Alto Paraguay padecían uno de los más catastróficos aislamientos que duró más de 100 días, el presidente Peña visitó la comunidad de Carmelo Peralta para verificar el avance de la construcción del puente de la bioceánica que unirá a nuestro país con el Brasil, específicamente el 3 de octubre del 2025.

Al dirigirse al gobernador Arturo Méndez, en aquella oportunidad, textualmente decía el presidente: “Tu sueño, el sueño de tu pueblo, de que la ruta a partir de ahora empiece a subir hacia el Alto Paraguay; del kilómetro 65 a Toro Pampa y de Toro Pampa a Bahía Negra, sea una realidad y no ya un sueño. Que sea una realidad y vamos a conectar al Paraguay con el Alto Paraguay”, mencionaba por entonces.

Era la cuarta promesa realizada por el presidente de la República Santiago Peña, quien finalizaba su discurso mencionando: “vamos a desarrollar socialmente a ese pueblo, que hoy en la ribera del río está aislado 6 meses por inundaciones y 6 meses aislado por sequía; vamos a sacar al Alto Paraguay del aislamiento”, finalizaba diciendo el primer mandatario.

El presidente Santiago Peña prometió públicamente en cuatro oportunidades construir caminos de todo tiempo en el Alto Paraguay; sin embargo, y según lo manifestó el jefe departamental Arturo Méndez, cuando visitó al primer mandatario en la capital del país, en el mes de agosto del 2025, nuevamente volvió a ratificarse en que asfaltaría los caminos de la zona.

Con esta breve descripción, Peña prometió en cinco oportunidades sacar del aislamiento al Alto Paraguay construyendo caminos de todo tiempo; sin embargo, a casi 3 años de mandato, el Gobierno del primer mandatario no logró colocar ni siquiera un centímetro de asfalto en todo el departamento.

Consecuencias de los aislamientos

Los permanentes aislamientos que se dan en la zona, a consecuencia de la precariedad de los caminos de tierra que nunca son reparados como se debe, producen consecuencias catastróficas para toda la región, y sin duda el sector de la producción es uno de los más perjudicados con millonarias pérdidas.

Los productores ganaderos no pueden comercializar sus animales, ya que debido a la falta de caminos no se cumplen los compromisos asumidos con los frigoríficos. Esto se vio precisamente en los últimos días, con la escasez de varios cortes de carne a consecuencia de la disminución del faenamiento vacuno.

Algo similar sucede con el rubro agrícola, actividad que se desarrolló bastante en los últimos años, sobre todo en la zona norte del departamento. Los agricultores no realizaron la cosecha de sus productos, ya que la precariedad de los caminos impedía que las grandes máquinas cosechadoras pudieran llegar hasta las fincas.

El Alto Paraguay es actualmente el segundo departamento ganadero más productivo del país, con casi 2 millones de cabezas de ganado vacuno, y el 30% de esta producción es exportada, generando divisas para el fisco, lo que representa un incremento en la recaudación; sin embargo, la paralización hace que se pierdan todas estas divisas por varios meses.

Transporte público

Los aislamientos paralizan también el servicio del transporte público, perjudicando a las personas, sobre todo a las familias humildes que dependen de este medio para trasladarse de un lugar a otro. En Fuerte Olimpo, cuando el camino lo permite, se tienen dos viajes semanales hacia la capital del país, mientras que en Bahía Negra solo se cuenta con una frecuencia semanal.

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Las personas utilizan con mucha frecuencia este servicio, en especial cuando los viajes se relacionan con temas de salud, atendiendo la tremenda precariedad sanitaria existente en el Alto Paraguay. El servicio, por lo general, se interrumpe por varios meses hasta tanto termine el aislamiento.

Desabastecimiento

Los aislamientos producen también desabastecimiento en los comercios de las comunidades, por lo que los comerciantes deben traer sus productos a bordo de pequeñas embarcaciones que llegan a la zona. Esto representa un encarecimiento de los productos debido al sobrecosto del flete.

Las estaciones de servicio también son afectadas por la falta de caminos, como sucede actualmente desde hace varios días en las poblaciones de Bahía Negra, María Auxiliadora, Toro Pampa y Fuerte Olimpo, donde se acabaron las reservas de combustibles, mientras los camiones cisterna no pueden llegar debido a las malas condiciones de los caminos.

La falta de inversión estatal en obras de infraestructura, sobre todo en lo relacionado a caminos de todo tiempo, hace que el Alto Paraguay, con todo su potencial económico, sea actualmente el departamento más pobre del país. Al menos así lo certifica el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que al no contar con caminos de todo tiempo no puede sacar su producción hacia los mercados.