Puente de la Bioceánica: la unión de ambos extremos ya tiene fecha

La fecha estimativa para culminar la unión de ambos extremos del puente es entre el 16 y el 22 de junio, según manifestó el ingeniero René Gómez, principal responsable de estos trabajos. Esto posibilitará unir físicamente a nuestro país, a través de la localidad chaqueña de Carmelo Peralta, con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho y, con ello, a los océanos Pacífico y Atlántico.

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“De no surgir ningún tipo de inconveniente, estaremos uniendo ambos lados en la fecha mencionada”, resaltó el profesional. Solo restan menos de 20 metros para lograr la unión; sin embargo, los trabajos adicionales de la colosal obra recién culminarían a finales de septiembre, atendiendo que aún faltan varias tareas en ambos extremos.

Puente inteligente

Esta magnífica pasarela es el primer puente inteligente construido por profesionales paraguayos, lo que marcará un antes y un después en la ingeniería de nuestro país. A través del uso de la tecnología, se podrá monitorear en tiempo real la situación estructural del puente, a fin de evitar algún tipo de tragedia, dijo el ingeniero René Gómez.

El profesional mencionó que se están colocando numerosos sensores en los tableros y en los 168 tirantes, a fin de permitir informaciones rápidas sobre cualquier tipo de eventualidad que ponga en peligro la estructura del puente, además de controlar, por ejemplo, la inclinación de los pilonos, sostuvo.

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“Se menciona como puente inteligente precisamente por el uso de este tipo de tecnología de primer mundo”, refirió el profesional, alegando que una empresa alemana especializada en dicha área es la responsable de instalar estos sensores y también los tirantes.

La semana pasada estuvieron por la zona del puente los técnicos con el 100% de los sensores y que actualmente se encuentran en pleno trabajo de colocación. “Esta tecnología nos ayudará a tener cada cinco minutos informaciones como tensión de tirantes y desplazamientos en la estructura del puente”, apuntó.

Comentó que igualmente se podrá obtener informaciones sobre el comportamiento del clima, una verdadera estación meteorológica para saber con precisión “datos sobre la velocidad del viento o cuando se producen sobrecargas sobre el puente”, dijo el encargado de la obra.

Mano de obra paraguaya

La construcción del puente de la Bioceánica ocupa desde el principio al 90% de mano de obra de obreros y profesionales paraguayos. El resto de los trabajadores son técnicos, proyectistas y personal especializado extranjero que trabajan a distancia, mencionó el ingeniero René Gómez.

Los trabajos del puente se iniciaron en el 2022, durante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez. La obra es financiada por la Itaipú Binacional (margen paraguaya), con un costo de G. 616.836.755.744, y está a cargo del Consorcio Binacional PY-BRA, compuesto por Tecnoedil Constructora S.A., Cidade Ltda. y Paulitec Construções.

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El puente de la Bioceánica significa un gran avance en este tipo de construcciones para los profesionales de nuestro país, al tiempo de demostrar la preparación de estos técnicos y posicionar en un nivel preponderante a la ingeniería paraguaya.

Características y finalidad

El puente de la Bioceánica tendrá una extensión aproximada de 1.300 metros sobre el río Paraguay, con dos carriles, uno por sentido, banquinas con proyección de ampliación futura y veredas destinadas a peatones y ciclistas. Además, contará con avenidas de acceso y una costanera para acompañar el desarrollo urbano.

El objetivo principal de la construcción del puente es hacer funcionar el corredor bioceánico, integrado por carreteras que atraviesan zonas del Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, para utilizar los puertos del Pacífico y así agilizar el comercio hacia los mercados asiáticos.

Esta nueva vía, denominada por muchos como un segundo Canal de Panamá, ahorrará más de 8.000 kilómetros de distancia en relación con el trayecto que actualmente se realiza por el océano Atlántico para llegar a los países de Asia.