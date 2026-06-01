Odisea en caminos destrozados del Alto Paraguay ante la falta de reparación

Las lluvias que se produjeron en la noche del viernes, y a pesar de que no fueron intensas, nuevamente afectaron el camino que llega hasta la ruta bioceánica y permite una conexión con el resto del país a los pobladores de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

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Sucede que los tramos desagotados por los pobladores de la localidad de Toro Pampa, no fueron cargados de tierra, y las aguas de lluvia, de nuevo inundaron algunos sectores, generando inconvenientes para los conductores, sobre todo para los camiones de gran porte, que quedaron atrapados en estos lodazales.

Uno de estos camiones quedó atrapado en la zona conocida como “30 Syry”, y con ello obstaculizó el tránsito por más de 20 horas. En todo ese largo tiempo, ningún otro tipo de vehículo podía pasar por el lugar, atendiendo a que en ambos costados se percibía mucha agua.

La situación generó rabia e impotencia entre los numerosos conductores que, en cuestión de minutos, se agolparon en el sitio en ambos lados, sin poder continuar viaje. Muchos tuvieron que pasar la noche del viernes en el lugar, al acecho de los mosquitos, y recién el sábado pasado el mediodía pudieron proseguir viaje, una vez liberado el camión.

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Tres poderosos tractores participaron del trabajo para liberar al camión de carga, cuyos conductores tuvieron que extremar esfuerzos y aplicar mucha técnica para finalmente sacar al enorme vehículo del lugar donde estaba atrapado, y así permitir el paso de los demás rodados.

Otro hecho similar se produjo en el camino que une a Puerto Casado con la ruta bioceánica, donde varios camiones quedaron atascados en el barro, para luego ser liberados gracias a la ayuda de una maquinaria.

Movilización ciudadana

Cansados de la desidia de las autoridades, un grupo de ganaderos decidió enviar sus maquinarias para reparar de manera adecuada los tramos mencionados, trabajo que consistirá en cargar de tierra los lugares desagotados con anterioridad.

Desde la mañana de este lunes, estas máquinas, a las que se sumaron camiones volquetes enviados por comerciantes de las comunidades, ya se encuentran trabajando en la zona denominada Comisaría 40, buscando solucionar estos pequeños cortes.

Otros dueños de estancias están colaborando con la provisión de combustibles, en tanto que las dos únicas máquinas con que cuenta el MOPC en la zona también se sumaron al grupo de trabajadores.

De ayudar las condiciones climáticas y no producirse nuevas lluvias, se presume que para mediados de la semana se puedan solucionar definitivamente estos tramos difíciles y rehabilitar de buena manera el camino.

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Mientras tanto, otro grupo de maquinarias de la Gobernación está trabajando en el camino entre Toro Pampa y Fuerte Olimpo, donde también se localizan algunos tramos que necesitan ser cargados de tierra.

Transporte público

Con lo acontecido, nuevamente se suspende el intento de reponer el servicio del transporte público, tan esperado por los pobladores de las diferentes comunidades del departamento, hasta tanto se asegure el tránsito vehicular una vez culminados los arreglos del camino que actualmente realizan los pobladores.

En Fuerte Olimpo, el bus varado desde el pasado 11 de abril estaba listo para salir hacia la capital del país el día sábado, pero debido a la lluvia registrada y sobre todo, al nuevo drama del camino, se tuvo que suspender nuevamente este intento.

Los conductores que habían dejado la unidad y regresaron a la capital del país a bordo de una embarcación hasta Carmelo Peralta, y desde allí por la nueva ruta bioceánica, ya se encuentran nuevamente en esta capital departamental, a la espera de retomar los servicios.